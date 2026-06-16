Präsident Mang über Löwen-Talent: "Berater hat gesagt, er darf nicht rangehen“

Der TSV 1860 steht vor einer ungewissen Zukunft. Auf einem Fanklubbesuch nennt Präsident Gernot Mang die Hintergründe zum Lizenzknall. Viele Zukunftsfragen kann der Österreicher aber nicht beantworten.

Vier Sechzger-Fans, einheitlich in Vereinskleidung, rauchen am Eingang des Gasthauses Bayerwald in Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen) ihre Zigaretten. Es ist Freitagabend, 18 Uhr. In einer Stunde trifft Gernot Mang (57), Präsident des TSV 1860 München, beim Löwen- Stammtisch ein. Das Wetter ist kalt, trüb, regnerisch, neblig. Es entspricht der einmal mehr desaströsen Lage des Münchner Traditionsklubs.

HAM habe laut Mang Zahlung zugesichert

Schnell wird der Redakteur aufgrund seiner Klamotten, kein Blau-Weiß, forsch gefragt, ob er denn "ein Roter" sei. Als er sich als Journalist ausgibt, runzelt einer der vier Fans die Stirn und sagt: "Do werd’s obgeh, do wersd vui zum schreim griang." Als Mang um kurz nach 19 Uhr den "Waidlersaal" betritt, stehen 120, 130 eingefleischte blau-weiße Anhänger auf und applaudieren.

Die positive Stimmung täuscht und verfliegt aus gutem Grund spätestens ab Mangs Eröffnungsrede. Bis zum 4. Juni hätten die Löwen einen Lizenzbeitrag für das Drittliga- Startrecht erbringen müssen, Kostenpunkt 2,7 Millionen Euro. Die "HAM International Limited" (Fonds von Investor Hasan Ismaik, Anm. d. Red.) habe im Vorjahr zugesichert, die Summe zu zahlen, erklärt Mang.

Ihr sprecht über Zahlen, ihr sprecht über Budgets, aber über eines sprecht ihr nie: über Fußball. Gernot Mang

Mang erklärt Grund für die Kündigung des Kooperationsvertrages

Wenige Tage vor Fristende "wurde mitgeteilt, dass die HAM-Seite kein Geld mehr hat", sagt Mang. Ein dritter Gesellschafter würde kommen. "Da wollte ich wissen, wer das ist, und das wurde uns nicht gesagt", so der Präsident. Daraufhin verweigerte 1860 die Unterzeichnung des Lizenzvertrages, die HAM-Seite stellte die Verhandlungen ein und die Löwen landeten in der Regionalliga.

Aufgrund der Nicht-Zahlung kündigte der Klub den Kooperationsvertrag mit Ismaik. Der Klub hatte an einer Alternativfinanzierung gearbeitet und vier Millionen Euro anbieten können, was die HAM- Seite abgelehnt habe. Präsident Mang kreidet der HAM viele Fehler an, zum Beispiel fehlende Investition in Infrastrukturen. Eines stößt ihm besonders sauer auf: "Ihr sprecht über Zahlen, ihr sprecht über Budgets, aber über eines sprecht ihr nie: über Fußball."

Geht gegen die Kündigung des Kooperationsvertrages vor: Investor Hasan Ismaik. © IMAGO

Mang will in der Regionalliga vorne mitspielen

Für reichlich Gesprächsstoff sorgt Fußball immerhin in Englmar. In der Regionalliga 2026/27 wolle der TSV "eine Truppe stellen, die vorne mitspielen kann", sagt Mang. Die Realität ist komplizierter, denn Stand jetzt hat der Traditionsverein nur wenige Spieler mit Regionalliga-Vertrag. Diese sind, wie die restlichen Profis, an die KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien, Anm. d. Red) gebunden.

Das ist die ausgegliederte Vereinsgesellschaft, die das Profiteam wirtschaftlich führt. Deshalb ist die Zukunft der Organisation von hoher Bedeutung. Ismaik hält 60 Prozent der Anteile. "Es steht Insolvenz im Raum, aber es gibt auch andere Optionen", erklärt Mang zur KGaA. Details konnte oder wollte der 57-Jährige nicht preisgeben. Selbiges gilt für die Frage, wer zur neuen Saison überhaupt im Löwen-Trikot spielt.

Bekam offenbar von seinem Berater Telefonverbot: Xaver Kiefersauer. © IMAGO

Kiefersauer geht nicht ans Telefon

Die Regionalliga startet am 23. Juli, davor ist Toto- Pokal. Welcher Spieler ist zu 100 Prozent sicher? Wer ist der Trainer? "Weiß ich nicht", sagt Mang, was im Saal für Gelächter sorgt. Von einem der hinteren Tische hallt es in Richtung Podest: "Also ich hätte noch Fußballschuhe daheim." Selbst in der Dritt- beziehungsweise Viertklassigkeit des deutschen Fußballs ist es alltäglich, wie Mang betont, "dass die Leute nur noch über Berater kommunizieren".

Auch das stellt die Verantwortlichen bei der Kaderplanung vor Herausforderungen. Laut Mang habe man zuletzt etwa mehrfach versucht, U21-Kapitän Xaver Kiefersauer zu erreichen. Aber "Kiefersauer geht nicht ran, weil der Berater gesagt hat, er darf nicht ran gehen", sagt der Präsident. Die sportliche Ungewissheit ist bei Weitem nicht das einzige Problem beim TSV.

Ich stelle mich da auf einen neuen Gerichtsstreit ein, der nicht über Monate, sondern Jahre geht. Gernot Mang

Mang stellt sich auf langen Gerichtsstreit ein

Investor Ismaik und sein Team fechten die Kündigung des Kooperationsvertrages an, ein Rechtsverfahren ist sehr sicher. "Ich stelle mich da auf einen neuen Gerichtsstreit ein, der nicht über Monate, sondern Jahre geht", sagt Mang. Mehrere Fans vor Ort wollen wissen, was mit ihren Dauerkarten passiert. "Ich weiß es nicht", wiederholt sich der Österreicher. Auch hier hängt alles an der KGaA, wie er erklärt: "Wenn sie in Insolvenz geht, dann geht es zur Insolvenzverwaltung und das Geld ist weg."

Es sind Fragen über Fragen bei 1860. Für die Fans in Sankt Englmar bleibt vom Freitag vor allem Ungewissheit. In einer Sache sind sich die Anhänger vor Ort einig: "Weg mit Ismaik", sagt Christian aus Cham, TSV-Fan seit kleinauf. "Wir müssen mit gescheiter Führung und Finanzbasis alles neu machen. Wenn Ismaik bleibt, stehen wir im neuen Jahr wieder so da", sagt der Fan. An seinem Tisch sitzen sieben weitere Sechzger, die ein Ismaik-Ende einstimmig bejahen.

Kayabunar leitet Trainingsauftakt beim TSV 1860

Trainingsauftakt bei den Löwen ist an diesem Montag unter Alper Kayabunar. Dem Trainer der zweiten Mannschaft steht laut Klub eine "gemischte Trainingsgruppe" aus Spielern der U21 und denjenigen Profis zur Verfügung, die einen Vertrag für die Regionalliga besitzen. Der Countdown zur neuen Saison läuft – beim TSV 1860 München scheint allerdings noch vieles auf der Stelle zu treten.