Als Mölders-Ersatz: Gerüchte um Hosiner-Rückkehr zum TSV 1860

Sascha Mölders wird aller Voraussicht nach nicht mehr für den TSV 1860 auflaufen. Nun machen Gerüchte die Runde, wonach Sechzig im Winter einen Ersatz verpflichten könnte. An der Grünwalder Straße soll bereits der Name eines Ex-Löwen gefallen sein.

München - Am vergangenen Samstag hat der TSV 1860 gezeigt, dass er auch ohne den ausgemusterten Sascha Mölders treffen kann. In Spiel eins nach dem Beben um den Kapitän sprangen Stefan Lex und Marcel Bär in die Bresche und sorgten nach den beiden schmerzhaften Pleiten gegen Mannheim und Magdeburg für den 2:0-Sieg bei Borussia Dortmund II.

Dass Mölders nochmal das Trikot der Sechzger überstreift, scheint ausgeschlossen. Stellt sich die Frage: Wird der Klub im Winter auf dem Transfermarkt aktiv, um einen Nachfolger für den Ex-Kapitän zu finden, oder entscheidet man sich – auch mit Blick auf die klammen Kassen – dazu, das Fehlen des Angreifers intern zu kompensieren?

Hosiner bei Dynamo Dresden außen vor - Rückkehr zum TSV 1860?

Die ersten Gerüchte kommen jedenfalls schon auf. Laut einem Bericht von " " soll der Name von Ex-Löwe Philipp Hosiner an der Grünwalder Straße gefallen sein. Der 32-jährige Österreicher steht noch bis Saisonende bei Dynamo Dresden unter Vertrag, hat beim Zweitligisten derzeit allerdings einen extrem schweren Stand.

Hosiner stand seit Ende Oktober keine Sekunde mehr auf dem Platz, in den vergangenen vier Partien war er nicht einmal mehr im Kader. Dem Bericht zufolge plant Dynamo nicht mehr mit Hosiner und würde ihn im Winter ziehen lassen. Nach dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt soll es demnach ein Gespräch über die Zukunft des Österreichers geben.

TSV 1860: Nicht nur um Hosiner gibt es Gerüchte

Klar ist: Hosiner kennt nicht nur das Löwen-Umfeld, sondern auch die 3. Liga bestens. Zwischen 2006 und 2009 wurde er in der Jugend von 1860 ausgebildet und schaffte über den SV Sandhausen den Sprung in den Profi-Bereich. In der 3. Liga lief er insgesamt 82 Mal auf, erzielte dabei 30 Tore und bereitete 17 weitere vor. Vergangene Saison schaffte er mit Dynamo den Aufstieg.

Hosiner ist übrigens nicht der einzige Angreifer, der mit einem Wechsel zu den Löwen in Verbindung gebracht wird. Gerüchte halten sich außerdem um Pascal Sohm (Dynamo Dresden), Filip Kusic (Türkgücü) und Semir Telalovic (FV Illertissen).