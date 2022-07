1860-Trainer Köllner vor dem Auftakt-Knaller in Dresden: "Der Druck soll uns beflügeln"

Die Löwen haben mit Blick auf die am Samstag beginnende Drittliga-Saison selbst das klare Ziel Aufstieg formuliert. Köllner verspürt einen positiven Druck und will die Baustelle Defensive "im Gruppenverhalten" angehen.

Will in der neuen Drittliga-Saison nicht schon wieder 50 Gegentore kassieren: 1860-Keeper Marco Hiller. (Archivbild)

München - Der TSV 1860 zählt zum engeren Favoritenkreis, wenn es darum geht, wer in der kommenden Saison in der 3. Liga das Aufstiegsrennen für sich entscheidet.

Köllner-Baustelle Abwehr: "Wir wollen besser werden im Gruppenverhalten"

Fragt man Michael Köllner, so wird der Erfolgsdruck seine Mannschaft nicht hemmen, sondern zu großen Taten antreiben. "Wir freuen uns darauf, dass wir Druck entfacht haben. Dieser Druck soll uns beflügeln", betonte der Löwen-Coach am Donnerstag.

Eine Baustelle hat Köllner auf dem Weg zu neuen Ufern fest im Visier, die Abwehr fing sich in der vergangenen Spielzeit mit 50 Treffern definitiv zu viele Gegentore: "Mit der Defensive waren wir letztes Jahr nicht zufrieden, das ist klar. Da haben viele Dinge nicht gepasst. Wir wollen besser werden im Gruppenverhalten."

Stärkt das neue Personal die Löwen-Defensive?

Der neu entfachte Konkurrenzkampf werde dabei sicher helfen: "Dieses Jahr ist es deutlich besser möglich, dass, wenn einer eine Pause braucht, er sie auch bekommt."

Nach zuletzt zwei vierten Plätzen am Saisonende ist die Münchner Sehnsucht nach mehr unmittelbar vor dem schwierigen Liga-Start bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden (Samstag, 14 Uhr, live in der ARD und bei Magenta Sport sowie ) greifbar.

Magenta-Sport-Kommentator Straßburger: "A m Ende wird 1860 aufsteigen"

"Wir brauchen die maximale Leistung. Und am Ende auch das nötige Glück", sagte Köllner. Am Samstag wollen die Löwen das erste Ausrufezeichen setzen: "Wir fahren nach Dresden, um zu punkten. Es wird aber eine heiße Kiste, nicht nur aufgrund der Temperaturen. Dresden gehört sicherlich zu den Favoriten in dieser Liga. Mit der Verpflichtung von Manuel Schäffler konnten sie nochmals auf sich aufmerksam machen."

"Sechzig hat immer Druck", findet Magenta-Sport-Kommentator Christian Straßburger. Und er legt sich fest: "Ich glaube, dass der Start gelingt. Natürlich wird es auch mal schwächere Phasen geben, aber ich sage: Am Ende wird 1860 aufsteigen."

Dass der Verein von Anfang an den Aufstieg als Ziel ausgebe, findet Straßburger "super". Für ihn heißt das: "Da können sich viele andere Vereine eine Scheibe von abschneiden. So selbstbewusst tritt sonst nur der auf."