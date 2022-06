1860-Neuzugang Joseph Boyamba kann im Testspiel loslegen

Neuzugang Joseph Boyamba und Co-Coach Stefan Reisinger tragen endlich das Löwen-Leibchen. Boyamba soll am Mittwoch im Testspiel gegen Aschau auflaufen.

München - Die Ankunft des neuen Duos hatte sich abgezeichnet. Inzwischen sind der neue Flügelflitzer Joseph Boyamba und der als Co-Trainer zurückgekehrte Ex-1860-Spieler Stefan Reisinger mittendrin im Löwen-Rudel.

"Ich freue mich sehr, nun ein Teil des TSV 1860 München zu sein", sagte der 25-jährige Neuzugang von SV Waldhof Mannheim nach seiner Vertragsunterzeichnung am Freitagabend: "Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen und mit dem Trainer hatte ich sofort ein positives Gefühl und musste nicht lange überlegen, um dem Projekt zuzustimmen. Ich werde alles dafür geben, damit wir gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen und kann es kaum erwarten, die einmalige Atmosphäre bei den Heimspielen zu erleben", sagte Boyamba.

TSV 1860: Trainingsauftakt bei brütender Hitze

Den Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße 114 erlebte der Deutsch-Kongolese vor etwa 500 Zuschauern bei brütender Hitze. Die 33 Grad hielten den flexiblen Angreifer allerdings nicht davon ab, auf dem Rasen eine gute Figur abzugeben und danach fleißig Autogramme zu schreiben.

Am Montag bestätigte der Klub der AZ, dass der Neuzugang am Mittwoch im Testspiel beim SV Aschau/Inn auflaufen könne - man gehe davon aus, dass die Spielberechtigung dann vorliege.

Sport-Boss Günther Gorenzel voll des Lobes für Boyamba

Der neue Assistent Reisinger, der am Sonntag offiziell verkündet wurde, freut sich "brutal" auf 1860. "Ich bin hochmotiviert", sagte der 40-Jährige, der sich für das Vertrauen bedankt und "voll angreifen" will, um "meinen Teil zu einer erfolgreichen Löwen-Saison beizutragen". Reisinger stieß übrigens aufgrund seines Urlaubes auf der AIDA erst am Sonntag zu jenem Klub, für den er einst gestürmt hatte (2005/2006).

Sport-Boss Günther Gorenzel zeigte sich voll des Lobes für Boyamba ("in der Offensive vielseitig einsetzbar, große athletische und spielerische Fähigkeiten gepaart mit hohem Tempo") aber auch für Reisinger, der "in einer schwierigen Zeit beim KFC Uerdingen sowohl als Co-Trainer als auch Interimstrainer bewiesen" habe, dass er "Verantwortung und wichtige Impulse als ehemaliger Profispieler in ein Team einbringen" kann. Bei 1860 soll es im Gegensatz zu Insolvenzklub KFC am besten bei der der Rolle als Assistent bleiben...