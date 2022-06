Bestätigt: Stefan Reisinger wird neuer Co-Trainer beim TSV 1860

Stefan Reisinger wird neuer Co-Trainer von Michael Köllner. Der Ex-Löwe der Nachfolger von Günter Brandl, der den Klub nach Ablauf der Vorsaison verlassen hat.

München - Die Co-Trainer-Suche beim TSV 1860 ist beendet! Stefan Reisinger der neue Assistent von Chefcoach Michael Köllner. Das teilten die Löwen am Sonntag mit.

Der 40-Jährige hat eine Vergangenheit bei den Löwen. In der Saison 2005/06 lief der gebürtige Landshuter selbst für die Sechzger auf und kam in 28 Spielen auf einen Treffer und drei Vorlagen, bevor er zur SpVgg Greuther Fürth weiterzog. Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem in der Jugendabteilung der SpVgg Unterhaching sowie als Teamchef beim KFC Uerdingen tätig. Seit Sommer vergangenen Jahres war er ohne Verein.

"Stefan hat in einer schwierigen Zeit beim KFC Uerdingen sowohl als Co- Trainer als auch Interimstrainer bewiesen, dass er Verantwortung und wichtige Impulse als ehemaliger Profispieler in ein Team einbringen kann", wird Günther Gorenzel in der Mitteilung zitiert. "Daher freuen wir uns, mit Stefan eine Lösung gefunden zu haben und er unser Trainerteam zukünftig bereichert."

Reisinger sagte, er freue sich "brutal" und sei "hochmotiviert". "Für mich gilt es jetzt, voll anzugreifen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Löwen-Saison beizutragen."

TSV 1860: Stefan Reisinger folgt auf Günter Brandl

Bei den Löwen wird Reisinger die Nachfolge von Günter Brandl antreten, der 1860 nach Ablauf der vergangenen Saison verlassen hatte.

Trainer Michael Köllner hatte schon am Freitag angekündigt, dass sich die Suche nach einem Assistenten dem Ende zuneige. "Unser Ziel war es, dass wir uns in allen Bereichen optimieren. Wir haben einen Co-Trainer gefunden, der zu uns und unserer DNA passt", sagte der Cheftrainer der Sechzger bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz am Freitag.