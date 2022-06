Newcomer Schlotterbeck: Der Süle-Rivale, den der FC Bayern nicht wollte

Nico Schlotterbeck verschuldet gegen England erneut einen Elfmeter, von Hansi Flick gibt es aber viel Lob: "Eine Riesenverstärkung." Der Neuzugang des BVB hat das Potenzial zum Stammspieler.

München - Nico Schlotterbeck wollte lieber nichts zu seinem Missgeschick sagen – das übernahmen dafür andere.

Timo Werner etwa, der direkt hinter dem 22-Jährigen durch die Katakomben der Münchner Arena Richtung Ausgang und Mannschaftsbus lief: "Was war das denn, Schlotti? Ja, was war das denn?", rief ihm Werner hinterher und lachte – Schlotterbeck musste sich eher zu einem Lächeln zwingen.

Schlotterbeck patzt erneut im DFB-Trikot

Das – damit war natürlich das verhängnisvolle Foulspiel gemeint, mit dem Schlotterbeck Englands Stürmer Harry Kane in der Schlussphase zu Fall brachte. Kane nahm die Berührung gerne an – und verwandelte zum 1:1-Endstand (88. Minute). Also wieder kein Sieg für die DFB-Elf gegen einen Großen, wieder ein Schlotterbeck-Patzer in seinem erst dritten Länderspiel.

Verhängnisvolles Foulspiel: Nico Schlotterbeck bringt in der Schlussphase Harry Kane (l.) zu Fall, der England-Kapitän verwandelt anschließend zum 1:1-Endstand in der Nations League. © GES/Helge Prang

Denn: Schon beim 2:0 im Test gegen Israel Ende März hatte er einen Strafstoß verursacht, was ihm damals heftige Kritik von Per Mertesacker einbracht. Der 2014er-Weltmeister sprach von einem "kleinen Arroganzanfall". Gegen Israel war der Aussetzer noch leicht zu verkraften, weil Kevin Trapp den Elfer parierte. Diesmal kostete er das deutsche Team zwei Punkte.

Flick über Elfmeter: "Ich mache ihm keinen Vorwurf"

Und dennoch: Schlotterbeck war kein Verlierer des Abends, da musste man nur Hansi Flick zuhören. "Das sind Sachen, die passieren", sagte der Bundestrainer zum Schlotterbeck-Foul: "Ich mache ihm keinen Vorwurf, er hat gezeigt, dass er für uns eine Riesenverstärkung ist. Er agiert sehr selbstbewusst im Ballbesitz – wenn er Fehler macht, macht er einfach weiter. Das brauchen wir!"

Genauso wie die präzisen Diagonalpässe des Innenverteidigers mit dem linken Fuß, die an Holger Badstuber erinnern. Speziell in der ersten Halbzeit gegen England fiel Schlotterbeck in dieser Disziplin auf. Mit 65 Ballaktionen hatte er vor dem Seitenwechsel deutlich mehr als jeder andere Akteur auf dem Platz.

Schlotterbeck spielt künftig für Borussia Dortmund

Man kann Borussia Dortmund wohl schon jetzt zu diesem Transfercoup gratulieren. Für rund 20 Millionen Euro wechselt Schlotterbeck vom SC Freiburg zum BVB, wo er mit Ex-Bayern-Verteidiger Niklas Süle (26) die Abwehrmitte bilden soll. Ein Schnäppchen angesichts Schlotterbecks Qualitäten – und eine Frage: Warum haben sich die Münchner nicht intensiver um diesen Mann als Süle-Nachfolger bemüht?

"Es gab viele Anfragen, aber ich habe mich bewusst für Dortmund entschieden", sagte Schlotterbeck der "Sport Bild". Bei anderen Klubs hätte er "mehr verdienen können", aber: "Geld ist nicht das Wichtigste für mich."

Gegen England Ersatz: Niklas Süle. © firo/Augenklick

Schlotterbeck: "Wir wollen die Bayern herausfordern"

Sondern Spielpraxis auf Topniveau – Woche für Woche. Bei Bayern hätte er sich als linker Innenverteidiger gegen Rekordeinkauf Lucas Hernández (26) durchsetzen müssen, beim BVB hat er es da vermutlich leichter. "Ich will den maximalen Erfolg in Dortmund", sagte Schlotterbeck: "Wir wollen die Bayern herausfordern. Wenn es am Schluss reicht, Meister zu werden, dann wollen wir selbstverständlich attackieren." Er hoffe, "dass ein Spirit entsteht und wir über Jahre etwas in Dortmund prägen können".

Und in der Nationalmannschaft? Da heißt sein größter Kontrahent nun Süle, Antonio Rüdiger (29) ist bei Flick derzeit gesetzt. Schlotterbeck oder Süle – es kann nur einen geben.