Noten zu Deutschland gegen England: Musiala und Neuer ragen aus DFB-Team heraus

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Nations League gegen England nach einem späten Ausgleichstreffer nur 1:1. So hat der AZ-Reporter die DFB-Stars gesehen. Die Einzelkritik.

München - Die deutsche Nationalmannschaft hatte den Sieg gegen England vor Augen, am Ende reichte es auch im zweiten Härtetest in der Nations League nur zu einem Unentschieden.

Die DFB-Elf trennte sich am Dienstag in München vom englischen Team mit einem 1:1 (0:0). Der Gladbacher Jonas Hofmann brachte die Gastgeber vor 66.289 Zuschauern in einer intensiven Partie in Führung (51. Minute). Englands Kapitän Harry Kane - er selbst war zuvor von Nico Schlotterbeck gefoult worden - glich spät per Strafstoß aus (88.).

Drei Tage nach dem 1:1 bei Europameister Italien war es für die deutsche Auswahl im zweiten Spiel der neuen Saison in der Nations League das zweite Remis, für Trainer Hansi Flick bedeutete es allerdings die erwünschte Leistungssteigerung. In der Gruppe mit Italien, dem EM-Finalisten England und Ungarn liegt Deutschland mit zwei Punkten auf dem dritten Platz.

Nur Kanes Elfmeter bezwingt bärenstarken Neuer

MANUEL NEUER - NOTE 1: Mit seinem 54. Länderspiel als Kapitän zog der Keeper an Philipp Lahm (53) vorbei. Musste gegen Kanes Knaller zupacken (7.). Parierte dann aus kurzer Entfernung famos mit der rechten Hand gegen Saka (45.) und erneut gegen Kane (76.). Beim 1:1 (88.) chancenlos.

LUKAS KLOSTERMANN - NOTE 4: Der Leipziger gab den Rechtsverteidiger – konzentriert, so wie man das von Klostermann kennt. Nach vorne hätte mehr kommen dürfen.

ANTONIO RÜDIGER - NOTE 3: Chef der Abwehrreihe und auch vorne zu finden: Verpasste nach einer Ecke knapp das 1:0 (3.). Hinten souverän.

NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 4: Auffällig gut in der Anfangsphase, gewann viele Zweikämpfe. Wichtige Rettungstat im Strafraum (55.), dann aber mit dem Foul gegen Kane, das zum Elfmeter führte. Bitter.

DAVID RAUM - NOTE 3: Der offensivstarke Hoffenheimer durfte hinten links in der Abwehrkette starten. Sehr engagiert, machte Druck nach vorne, auch mit Flanken.

Kimmich bereitet Hofmanns 1:0 grandios vor

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Vor der Partie als Nationalspieler des Jahres 2021 ausgezeichnet. Guter Auftritt auf der Sechserposition, harmonierte mit Gündogan. Weltklasse-Pass vor Hofmanns 1:0.

Die deutschen Spieler bejubeln den Führungstreffer durch Jonas Hofmann. © Sven Hoppe/dpa

ILKAY GÜNDOGAN - NOTE 2: Der ManCity-Profi ersetzte Bayerns Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld. Laufstark, immer anspielbar, tolle Übersicht.

Überragender Auftritt von Musiala

JONAS HOFMANN - NOTE 2: Sollte über die rechte Seite für mehr Dampf und Gefahr sorgen als Serge Gnabry zuletzt. Das gelang! Tolle Flanke, Musiala verpasste knapp (17.). Hatte Pech, dass sein Abseitstor nicht zählte. Dann aber: Traf nach Kimmich-Zuspiel hart und präzise zur Führung (51.).

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: Hinter Havertz als hängende Spitze aufgeboten, wich auch mal auf den Flügel aus. Müller fehlte diesmal allerdings die Effektivität bei seinen Aktionen. Positiv: Kämpferisch ein Vorbild. Steigerte sich im Spielverlauf. Prüfte Pickford (70.).

Jamal Musiala rutscht knapp am Ball vorbei. © imago images/Jan Hübner

JAMAL MUSIALA - NOTE 1: Besonderes Spiel für Bayerns Youngster, der in der Jugend noch für englische Auswahlmannschaften aktiv war. Das schmerzt die Three Lions. Unwiderstehlich, ja fast magisch, wie Musiala mit Tempo und Technik immer wieder Einzelaktionen löste. Bester Feldspieler. Scheiterte mit seiner Direktabnahme an Pickford (45.).

KAI HAVERTZ - NOTE 3: Der Chelsea-Stürmer war sofort im Spiel, Pickford parierte seinen Linksschuss (2.). Hatte sonst Mühe, sich in Szene zu setzen. Wurde aber auch nur selten angespielt.

TIMO WERNER - NOTE 3: Kam für den herausragenden Musiala ins Spiel (65.). Verpasste knapp das 2:0 (75.).

SERGE GNABRY - NOTE 3: Ersetzte den Torschützen Hofmann (65.). Kämpfte stark um jeden Ball.

LEON GORETZKA - OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

LEROY SANÉ - OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.