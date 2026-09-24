Jürgen Klopp ist der 13. Bundestrainer. Schon gegen die Niederlande könnte er einigen Spielern zum DFB-Debüt verhelfen.

Wer erinnert sich noch an Zoltán Sebescen? Am 23. Februar 2000 absolvierte der bemitleidenswerte Profi, damals beim VfL Wolfsburg, in Amsterdam sein einziges Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft.

Sebescen: "Ich hatte damals nicht meinen besten Tag"

Nach 45 Minuten war Schluss für Rechtsverteidiger Sebescen. Ausgewechselt von Bundestrainer Erich Ribbeck – und nie wieder zum DFB-Team eingeladen. Die zweite Halbzeit verbrachte Sebescen frustriert im Mannschaftsbus. "Ich hatte damals nicht meinen besten Tag. Ich bin aus dieser Sache gestärkt hervorgegangen", sagte Sebescen im Rückblick, "ich lasse mir mein Länderspiel aber von keinem madig machen. Für mich war es ein Highlight."

Blüht einem der vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp auserwählten Nationalspieler ein ähnliches Schicksal? Im ersten von zwei Kadern für den Nations-League-Auftakt stehen sieben Profis, die in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam gegen die Niederlande ihr Debüt feiern könnten: Torhüter Finn Dahmen (28), Hennes Behrens (21, beide FC Augsburg), Max Rosenfelder (23), Yannik Engelhardt (25), Philipp Treu (25, alle SC Freiburg) und Younes Ebnoutalib (23, Eintracht Frankfurt). Bambasé Conté (23, TSG Hoffenheim) wird dagegen nicht im Kader stehen.

Zoltán Sebescen absolvierte in Amsterdam sein DFB-Debüt. © IMAGO

Einige Spieler feierten unter Nagelsmann erfolgreiches Debüt

Unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann widerfuhr dem Frankfurter Nnamdi Collins vor etwas mehr als einem Jahr dasselbe Schicksal wie einst Sebescen. Beim 0:2 zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei wurde Collins als Rechtsverteidiger eingesetzt und zur Pause ausgewechselt. Auf Nimmerwiedersehen – bis heute.

Einigen anderen Profis verhalf Nagelsmann während seiner 37 Länderspiele von Oktober 2023 bis zum WM-Aus im Juni zu erfolgreicheren Debüts. Unter anderem Flügelstürmer Lennart Karl (18) vom FC Bayern, der die WM in den USA, Kanada und Mexiko nur wegen einer Muskelverletzung verpasste und in der kommenden Woche im zweiten DFB-Kader auf seinen vierten Länderspieleinsatz hofft.

Feierte unter Trainer Hansi Flick seine DFB-Premiere: Florian Wirtz. © IMAGO

Wirtz debütierte unter Flick

Wer waren die prominentesten DFB-Debütanten unter den jeweiligen Bundestrainern, die vor Nagelsmann im Amt waren? Die AZ begibt sich auf Zeitreise:

Hansi Flick (2021-2023): In den lediglich 25 Partien seiner erfolglosen Amtszeit nach dem so erfolgreichen Job beim FC Bayern ließ der heutige Coach des FC Barcelona 16 Profis debütieren. Ganz zu Beginn im September 2021 das Supertalent Florian Wirtz.

Unter Löw debütierten 113 Profis

Joachim Löw (2006-2021): Der ewige Jogi übernahm als Assistent von Jürgen Klinsmann nach der Sommermärchen-WM. In seinen 198 Partien, die meisten aller Bundestrainer, debütierten 113 Profis – darunter Toni Kroos, damals beim FC Bayern, im März 2010. Mit Kroos & Co. wurde Löw 2014 in Brasilien Weltmeister.

Jürgen Klinsmann (2004-2006): In seinen 34 Spielen in DFB-Verantwortung verhalf er nur zwölf Profis zum Debüt – unter anderem dem späteren Weltmeister Per Mertesacker, der 2006 mit Ballack & Co. nur Dritter wurde.

Michael Ballack debütierte unter Bundestrainer Erich Ribbeck. © IMAGO

Ballack debütierte unter Ribbeck

Rudi Völler (2000-2004 und 12. September 2023): 26 Neulinge in 54 Partien - die Bilanz des Teamchefs. Der spätere DFB-Kapitän Philipp Lahm feierte seine Premiere: im Februar 2004 in Kroatien (2:1).

Erich Ribbeck (1998-2000): Nur zwei Jahre hielt sich "Sir Erich", ließ in 24 Matches 15 Neulinge ran. Darunter der spätere DFB-Kapitän Michael Ballack im April 1999 gegen Schottland (0:1).

Beckenbauer verhalf 40 Spielern zum Debüt

Berti Vogts (1990-1998): 102 Länderspiele, ein Titel (Europameister 1996). Da stand Oliver Kahn als Ersatztorwart im Kader – unter Vogts machte der Titan im Juni 1995 sein erstes DFB-Spiel.

Franz Beckenbauer (1984-1990): Der Kaiser stand 66 Mal an der Seitenlinie, brachte 40 Neue bis zum WM-Titel 1990 – darunter Jürgen Klinsmann im Dezember 1987 in Brasilien (1:1).

Franz Beckenbauer kam durch Trainer Helmut Schön in die Nationalmannschaft. © IMAGO

Beckenbauer feierte unter Schön sein Debüt

Jupp Derwall (1978-1984): 46 Neulinge in 67 Partien von Derwall, der 1980 nicht nur Europameister wurde, sondern in der Vorrunde auch DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus beim 2:3 gegen die Niederlande debütieren ließ.

Helmut Schön (1964-1978): Hier schließt sich der Kreis. Schön, 139 Spiele im Amt und Weltmeister-Trainer 1974, war es, der 98 Spielern zum Debüt verhalf, darunter der Kaiser. Erstes Länderspiel des jungen Bayern-Profis Beckenbauer im September 1965 in Schweden (2:1).