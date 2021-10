Fünf Wechsel: Mit Müller und Havertz gegen Nordmazedonien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend im regnerischen Skopje gegen Gastgeber Nordmazedonien mit Thomas Müller und Kai Havertz in der Offensive an.

11. Oktober 2021 - 19:51 Uhr | dpa

Oliver Bierhoff (l-r), Direktor Nationalmannschaften und Akademie, spricht mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka vor dem Spiel auf dem Rasen. © Federico Gambarini/dpa