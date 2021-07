EM-Kolumne von Klaus Fischer: Wie wär's mit Nmecha?

Die Stürmer-Legende ist ein Teil des Kolumnisten-Sixpacks der AZ. Diesmal: Gedanken zum DFB-Sturm.

Deutschland ist also raus - und wenn ich ehrlich bin habe ich auch nichts anderes erwartet. Wir hatten bei dieser EM einfach zu viele Spieler, die unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und wenn dann noch einige Akteure - wie zum Beispiel Joshua Kimmich oder auch Thomas Müller - nicht dort eingesetzt werden, wo sie am besten sind, kann das ja nichts werden.

"Flick hat sich mit dem Bundestrainer-Posten keinen Gefallen getan"

Ja, Weltmeister Frankreich ist auch ausgeschieden - weil sie überheblich waren. Aber zumindest hat ihr Trainer Didier Deschamps in diesem Achtelfinale gegen die Schweiz erkannt, was zu tun ist: Er hat mit Bayerns Kingsley Coman früh einen Offensiven für einen Innenverteidiger (Clément Lenglet) gebracht - und ruckzuck waren die Franzosen 3:1 vorne. Aber Jogi Löw gegen England, der hat leider nichts erkannt. Jamal Musiala in der 92. Minute noch einzuwechseln, was bringt das?

Ob es nach dem Abschied von Löw nun gleich besser wird? Ich glaube nicht. Denn unser größtes Manko bleibt ja bestehen. Auch der neue Bundestrainer kann sich keinen Mittelstürmer schnitzen. Hansi Flick, so sehr ich ihn für seine tolle Arbeit bei Bayern schätze, hat sich meiner Meinung nach mit diesem Amt keinen Gefallen getan. Die Qualifikation für die WM 2022 in Katar sollte kein Problem sein, aber mehr wird's ohne Mittelstürmer wohl nicht werden. Harry Kane, Ciro Immobile, Romelu Lukaku - alle Nationen, die jetzt bei der EM im Viertelfinale stehen, haben einen echten Angreifer vorne drin.

Ich würde deshalb raten, mal bei unserer U21 nachzuschauen. Einen Lukas Nmecha kann man doch im nächsten Länderspiel, wenn es gegen gegen Blau-weiß Gelsenkirchen, also Lichtenstein geht, mal ausprobieren. Er hat ja bei U21-EM ordentliche Leistungen abgeliefert - und vor allem Tore geschossen. Und die braucht man nun mal, wenn man Spiele gewinnen will.