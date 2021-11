DFB-Team: Die Gewinner und Verlierer unter Hansi Flick

Nach den sieben Spielen unter Hansi Flick, inklusive Qualifikation für die WM 2022, ist personell bei der DFB-Elf ein klarer Trend erkennbar. Wer sind die Gewinner und Verlierer? Ein Überblick der AZ.

Jerewan - Vor dem Spielercasting für Katar 2022 steht die Auswahl des Quartiers. Bei der erstmaligen Austragung einer Winter-WM (21. November bis 18. Dezember) inklusive ungewohnten Spätsommer-Feelings in der Adventszeit muss die Hotelwahl am Persischen Golf sitzen.

Im Dezember werden Luxus-Unterkünfte gesichtet

Im Dezember fliegen DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Bundestrainer Hansi Flick nach Doha, um Fünf-Sterne-Unterkünfte zu sichten. Ein mögliches Quartier: das Luxusresort "Al Messila", in dem die Bayern im Februar residierten als man unter dem damaligen Cheftrainer Flick die Klub-WM gewann.

Aber wer darf mit in die Wüste? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer der ersten sieben Länderspiele unter Flick? Eine Analyse der AZ:

Die Flick-Gewinner

Jonas Hofmann (29): Der Gladbacher war Mann des Spiels in Armenien. Ein Tor, eine Vorlage und viel Schwung als Rechtsaußen. Flick schätzt Hofmanns Vielseitigkeit, ob er nun offensiv oder defensiv über die rechte Seite agiert.

Thomas Müller (32): Unter Löw aussortiert, dann zurückgeholt. Bei Flick gesetzt - sportlich unantastbar, neben dem Platz Integrator und Sprachrohr der Mannschaft.

Ilkay Gündogan (31): Siehe Müller. Bei Löw agierte der Mittelfeldspieler von Manchester City zu defensiv. Nachdem ihm Flick einen DFB-Rücktritt ausredete, blüht er auf.

Thilo Kehrer (25): In Paris aufgrund der Star-Fülle nicht immer Stamm, setzt Flick konsequent auf den ehemaligen Schalker, der in der Abwehr alles spielen kann. Kam in jedem der sieben Flick-Spiele von Beginn an zum Zug und rechtfertigte des Trainers Vertrauen.

Timo Werner (25): Flick hält treu am umstrittenen Chelsea-Stürmer fest. Der traf in fünf Einsätzen unter ihm fünf Mal.

Die Flick-Verlierer

Mats Hummels (32): Im September und Oktober wegen Knieproblemen nicht nominiert, diesmal fehlte eine echte Begründung für die Nicht-Berücksichtigung. Flick hält dem Dortmunder Innenverteidiger die Tür noch einen Spalt offen - doch der Wind der Erfolge und die starken Leistungen von Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Kehrer drücken die Tür von der anderen Seite zu.

Matthias Ginter (27): Durfte in Jerewan ran - aber nur, weil Süle (Corona) und Rüdiger (gesperrt) fehlten. Hatte bei Löw stets gute Karten, ob innen oder rechts in der Abwehr. Unter Flick muss er sich der Gladbacher hinten anstellen. Das gilt auch für Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah und Leipzigs Rechtsverteidiger Lukas Klostermann, die wie der oft verletzte Emre Can (BVB) den Anschluss verloren haben.

Julian Draxler (28): In Paris seit Jahren trotz seines Mega-Talents ein Star unter vielen Weltstars. Wurde für die letzten zwei Länderspiele erstmals seit 13 Monaten wieder berufen, musste jedoch wegen einer Muskelverletzung passen. Für ihn - wie für Julian Brandt (BVB) - wird es angesichts der Konkurrenz im Offensivbereich (Leroy Sané!) schwer bis aussichtslos.

Das Flick-Credo

Für alle gilt ein Credo von Flick, es lautet: "Nationalspieler ist man das gesamte Jahr." Nicht nur bei den Lehrgängen und Spielen - auch während der nun folgenden viermonatigen Länderspielpause (im März soll es Freundschaftsspiele in London gegen England sowie hierzulande gegen Griechenland oder Südafrika geben).

Via Handy pflegt Flick auch in dieser Zeit engen Kontakt zu seinen Auserwählten, will ihnen "Hausaufgaben" mitgeben. Kleine Videosequenzen etwa, alles in Absprache mit den Vereinstrainern. Damit man vom aktuellen Platz 12 der Fifa-Weltrangliste weiter nach oben klettert.