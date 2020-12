Bierhoff zu Klopp-Plan für EM 2024: "Kann es nicht geben"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat vor dem aktuellen Bekenntnis der Verbandsführung zu Fußball-Bundestrainer Joachim Löw keine Nachfolgelösungen konkret ausgelotet. "Natürlich hat man immer etwas im Kopf", sagte der 52-Jährige am Sonntag im TV-Sender Sky. Er habe aber "mit keinem konkret darüber gesprochen, was passieren würde, wenn Joachim Löw nicht mehr Bundestrainer ist". Löws Vertrag endet Ende 2022 nach der Winter-Weltmeisterschaft in Katar.

06. Dezember 2020 - 13:01 Uhr | dpa

Das Logo des DFB. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild