Nach Mailand-Coup: Bayern-Basketballer bereit für die Alba-Revanche

Die Bayern setzten vor dem Duell mit Alba ein Ausrufezeichen. "Noch eine Rechnung offen."

München - Endlich wieder Bayern-like! Vor dem deutschen Basketball-Gipfeltreffen in der Euroleague verhalten sich die Formkurven des FC Bayern und von Erzrivale Alba Berlin zueinander wie die Graphen einer Sinus- und Kosinusfunktion - also komplett gegenläufig.

FCB-Präsident Hainer blickt zuversichtlich auf Euroleague-Knaller

Während die Berliner nach der überraschenden Pleite in der Liga gegen Göttingen nun auch in der Euroleague am Dienstag bei Olympiakos Piräus (83:87) leer ausgingen, finden die Münchner langsam aber sicher zu gewohnter Stärke zurück. Der 83:77-Erfolg im heimischen Audi-Dome gegen das bis dato ungeschlagene Armani Mailand - letzte Saison noch die Endstation für die Bayern in den Playoffs - war bereits der zweite Sieg in Folge auf internationalem Parkett für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri. Teil I des Revanche-Doppels wäre damit erfolgreich bewältigt, Teil II soll dann am kommenden Donnerstag in der Hauptstadt abgehakt werden.

Logisch, dass FCB-Präsident Herbert Hainer angesichts der deutlichen Leistungssteigerungen in den letzten Spielen schon mal recht zuversichtlich auf den Euroleague-Knaller in Berlin (20.00 Uhr/MagentaSport) blickt. "Wir haben mit Alba noch eine Rechnung offen", sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß bei Magenta Sport - und fügte mit Blick auf die verlorene Serie um die Meisterschaft hinzu: "Die wollen wir in diesem Jahr begleichen."

Hainers klarer Auftrag an die Mannschaft: Das Team solle sich "für den FC Bayern zerreißen". Die Chancen dafür stehen gut. Denn nach einem kniffligen Saisonstart mit zahlreichen Verletzten und dem ein oder anderen Corona-Fall kommen Hainers Angestellte nun immer besser ins Rollen.

Zwei Lucic-Spiele, zwei Siege

Vor zwei Wochen hatte Coach Trinchieri noch die Mentalitätsfrage gestellt. Nun, nach dem vierten Pflichtspielsieg in Folge des hochambitionierten FCB, hat sich die Stimmung gedreht.

Auch dank des Comebacks von Vize-Kapitän Vladimir Lucic. Gegen Mailand war der Serbe mit 20 Punkten wieder bester Bayer auf dem Court. Wie schon zuvor beim Sieg gegen Zalgiris Kaunas.

Zwei Lucic-Spiele, zwei Siege! Hainer über den Rückkehrer, der nach seiner Verletzung wieder die Mannschaft führt: "Er ist ein unheimlicher Leader, der die Mannschaft vorantreibt und mitzieht. Der ist immer da, wenn man ihn braucht." Der Donnerstag könnte also wieder so ein Lucic-Tag werden.

FC Bayern will gegen Alba Berlin eine Rechnung begleichen

Die Bayern stehen jetzt wie Alba bei zwei Siegen und vier Niederlagen und müssen weiter nachlegen. Denn es soll erneut in die Playoffs gehen. In der vergangenen Saison trafen die beiden Spitzenklubs insgesamt neun Mal in allen Wettbewerben aufeinander. Mit gemischtem Ausgang. Die Münchner setzten sich im CupFinale durch, die wichtigere Trophäe des deutschen Champions sicherten sich die Berliner im vierten Spiel der Finalserie in München.

Um im Prestigeduell gegen die Münchner zu bestehen, muss Alba sein Level noch deutlich steigern. Denn die Bayern wollen schließlich eine Rechnung begleichen...