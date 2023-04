Zwei Weltstars als Ergänzungsspieler beim FC Bayern: Tuchel stärkt Sadio Mané und João Cancelo

Sadio Mané und João Cancelo sind auch unter Thomas Tuchel nur Joker beim FC Bayern: "Normal, dass es Emotionen gibt".

München - Der sonst stets freundliche und gesprächige Sadio Mané (30) wollte diesmal nichts sagen beim Verlassen der Arena, João Cancelo (28) war da schon einige Minuten weg: Die beiden Weltstars des FC Bayern, die inzwischen nur noch Ergänzungsspieler sind, gehörten zu den Verlierern der ersten Partie unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel – und konnten ihren Frust darüber auch nicht verbergen.

FC Bayern: Joker Mané und Cancelo enttäuschen gegen Dortmund

Mané, der zuletzt auch unter Ex-Coach Julian Nagelsmann meistens Joker war, wurde erst in der 69. Minute für Eric Maxim Choupo-Moting (34) eingewechselt. Überzeugen konnte der Senegalese bei seinem Kurzeinsatz nicht – im Gegenteil: Mané misslang nahezu jede Aktion, er wirkte körperlich und mental nicht bei einhundert Prozent. Für die Startelf empfehlen konnte er sich nicht. Ähnlich war es bei Cancelo, der in der 79. Minute für Alphonso Davies (22) in die Partie kam. Direkt nach Schlusspfiff verschwand Cancelo als erster Bayern-Profi Richtung Kabine, während Mané und die anderen Kollegen noch zur Fankurve gingen.

Mané und Cancelo: Tuchel muss die sensiblen Personalien moderieren

Ganz klar: Die Laune wird immer schlechter beim Portugiesen, der im Winter von Manchester City ausgeliehen wurde. Cancelo kommt weder an Linksverteidiger Davies noch an Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (27) vorbei. Kaum vorstellbar, dass Bayern Cancelo im Sommer fest verpflichten wird – auch wenn Sportvorstand Hasan Salihamidzic meinte: "Er ist ein Topspieler und wird seine Spielzeit bekommen. Es ist normal, dass es nach dem Spiel Emotionen gibt."

Für Mané ist die Perspektive kaum besser angesichts der offensiven Konkurrenz. Tuchel muss diese sensiblen Personalien moderieren. Auf der Pressekonferenz am Montag zeigte er sich als großer Fan des Portugiesen: "Ich liebe João Cancelo, habe zu oft gegen ihn spielen müssen. Er hat absolut höchste Qualität, im linken Fuß, im rechten Fuß, im Passspiel", sagte Tuchel und versicherte: "Wir werden ihn brauchen. Ich bin überzeugt, dass er für uns auf einem Topniveau spielen kann."

Tuchel lobt Mané und Cancelo

Eine ähnliche Lobeshymne legte Tuchel für Mané an den Tag: "Es steht außer Frage, dass Sadio ein absoluter Topspieler ist. Die Qualität steht außer Frage", so der neue Bayern-Coach. Allerdings erklärte der 49-Jährige auch, dass es Zeit benötige, um sich nach einem Wechsel zu akklimatisieren, denn "Stürmer wie Sadio sind auch sensibel", so der Ex-Chelsea-Coach.

Mané brauche "Vertrauen und Geduld, damit er zurück in den Flow kommen kann". Und Tuchel weiß auch schon, wie das funktionieren kann: "Meistens hilft ein Tor." Am besten gleich am Dienstag im Pokal-Viertelfinale gegen Freiburg (20.45 Uhr, Sky/ARD und im AZ-Liveticker) – nach Vorlage von Cancelo?