Salihamidzic nach Sieg gegen BVB: "Froh, dass wir uns Tabellenführung wieder erobert haben"

Durch den 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund steht der FC Bayern wieder an der Tabellenspitze. Nach dem Spiel gab es deshalb von Sportchef Hasan Salihamidzic sowohl für Trainer Thomas Tuchel als auch für Leroy Sané lobende Worte.

München - Es war ein wichtiger Schritt Richtung elfte Meisterschaft in Folge. Durch den 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund grüßt der FC Bayern nämlich wieder von der Tabellenspitze. Umso glücklicher war Sportchef Hasan Salihamidzic nach der Partie gegen den BVB: "Ich bin froh, dass wir eine gute Leistung gebracht und die Tabellenführung wieder erobert haben."

Salihamidzic über Tuchel: "Ist sehr akribisch und hat einen genauen Plan"

Vor allem die vielen Torchancen, die sich die Münchner innerhalb der 90 Minuten erarbeiteten, haben es dem 46-Jährigen angetan. Dennoch sieht Salihamidzic noch Verbesserungspotenzial beim deutschen Rekordmeister: "Wir hätten viel mehr Tore machen müssen. Hintenraus ging uns ein bisschen die Puste aus."

Im gleichen Atemzug lobte Salihamidzic aber die Arbeit vom neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel: "Er ist sehr aufgeräumt, sehr ruhig, sehr akribisch und er hat einen genauen Plan. Im Großen und Ganzen macht der Trainer wirklich einen sehr guten Eindruck." Und das, obwohl der 49-Jährige nur eine Trainingseinheit mit dem gesamten Team vor dem Klassiker abhalten konnte.

Salihamidzic mit Leistung von Leroy Sané zufrieden

Wohltuende Worte gab es auch für den zuletzt oft kritisierten Leroy Sané, der das zwischenzeitliche 4:0 durch Kingsley Coman auflegte. "Leroy hat ein gutes Spiel gemacht. Klar kann man an manchen Stellen noch etwas verbessern, aber Leroy ist ein sehr guter Spieler und wir glauben alle an ihn", so der 46-Jährige.

Nun gilt es für Sané und Co. an dieser Leistung anzuknüpfen, um spätestens am 34. Spieltag die Meisterschale in die Luft stemmen zu können. Den nächsten Schritt dafür muss der FC Bayern am Samstag machen. Da geht für die Münchner nämlich zum Sportclub aus Freiburg.