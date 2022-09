Zurück zu alter Stärke? Die magische Bayern-Nacht im "Sané Siro"

Leroy Sané ist zurück auf der großen Fußball-Bühne. Beim Sieg der Bayern gegen Inter Mailand (2:0) war er an den entscheidenden Situationen immer beteiligt und verdiente sich so die Auszeichnung zum Spieler des Tages – oder?

08. September 2022 - 06:59 Uhr | Christoph Streicher

München – Beim Verlassen vom altehrwürdigen San Siro Stadion in Mailand gab es in den Treppenhäusern unter den Bayern-Fans nur ein Thema. Wer war Spieler des Spiels? Der FC Bayern hatte gerade klug in der Champions League mit 2:0 gegen Inter Mailand gewonnen.



Also auf wen fiel die Wahl? Joshua Kimmich als Strippenzieher und Vorlagengeber oder Leroy Sané mit seinen eineinhalb Toren? Wahrscheinlich verdiente sich Sané den Titel noch ein Stück mehr. Er war an diesem Abend wieder ganz der Alte und die ersten Fans wollten die Arena beim Verlassen noch schnell in "Sané Siro" umtaufen.

Magnetische Annahme vor dem 1:0 von Sané

Müsste Leroy Sané auf dem Rückflug nach München am Flughafen durch einen Metall-Detektor gehen, die Maschine würde mit ziemlicher Sicherheit anschlagen. Hat dieser Mann einen Magneten im Körper? Die Ballannahme zu seinem wunderschönen 1:0 lässt das zumindest vermuten.

Einen präzisen langen Ball von Kimmich nahm Sané filigran mit der Brust an, legte ihn sich zweimal mit dem Fuß vor und das alles, während er dazu noch Inter-Schlussmann Onana umkurvte. "Magnet-Mann" Sané brachte die Bayern auf die Siegerstraße.

Das 2:0 mit magischem Doppelpass von Sané

Im Laufe des Spiels müsste man diesen Titel eigentlich umbenennen in "Magic-Mann" Sané. Denn das 2:0 war ein Traum für jeden Bayern-Fan und jeden Cent der Eintrittskarte wert. Durch einen doppelten Doppelpass mit Coman erzwang er das Eigentor von Inter-Kapitän Danilo D'Ambrosio (66.). Auch wenn es von der UEFA nicht das Tor für ihn gab. Von den Bayern Fans im Treppenhaus gab es den Titel "Spieler des Spiels" und von den Kollegen eine ganze Menge Extra-Lob.

Leroy Sané – zurück zu alter Stärke?

"Leroy ist ein hammer Spieler, das hat er heute in vielen Aktionen gezeigt. Deshalb sind wir froh, dass er wieder bei alter Stärke ist", so Marcel Sabitzer nach Abpfiff. Auch Matthijs de Ligt schloss sich der Lobes-Hymne an: "Er war heute Wahnsinn und hat sehr gut gespielt. Sein Tor war natürlich unglaublich: Ein sehr guter erster Kontakt, dann geht er am Torwart vorbei und macht es dann mit dem rechten Fuß. Aber auch sein zweites Tor war super." Also alles super bei den Bayern wie es klingt.

Leroy Sané brachte die Bayern in Mailand nach einer Weltklasse-Aktion in Führung. © IMAGO / kolbert-press

Sané über sein 1:0 gegen Inter Mailand

Was sagt der "Magic-Mann" selbst zu seinem Treffer? "Ich wusste, dass Inter hochsteht und habe den Raum gesehen. Jo hat es dann gut gesehen und einen super Ball gespielt", so Sané. Fußball kann manchmal so einfach sein. Auch für den Magic-Mann im Sané Siro Stadion.