Champions League: Inter Mailand gegen FC Bayern – Endstand 0:2

Tolle erste Hälfte hier in der Betonschüssel. So muss ein Champions League Abend sein. Die elf Jungs auf dem Rasen geben Vollgas. Sané stellte völlig verdient auf 1:0. Kimmich mit einer absoluten Top-Leistung. Er scheint überall auf dem Platz zu sein und auch die Bayern-Fans oben unter dem Dach machen eine Stimmung wie in der heimischen Arena. Bitte weiter so in Hälfte zwei. Wir lehnen uns jetzt zurück und träumen vom Sané-Tor oder wie Lothar Matthäus sagen würde vom Sahne-Tor.