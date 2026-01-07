Zum 2. Todestag des Kaisers (†78): Die besten Franz-Beckenbauer-Geschichten der AZ

Am 7. Januar 2026 jährt sich zum zweiten Mal der Todestag von Kaiser Franz Beckenbauer (†78). Die AZ erinnert an die Lichtgestalt des deutschen Fußballs mit den besten Beckenbauer-Geschichten. Ein Überblick.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Zum zweiten Mal jährt sich am 7. Januar 2026 der Todestag von Franz Beckenbauer (†78). Die Abendzeitung erinnert an die Lichtgestalt des deutschen Fußballs mit den besten Geschichten des Kaisers. Von der Geburtsstätte der Legende des FC Bayern, über seine Geliebte Diana Sandmann bis zu seinem Grab – ein Überblick.

Beckenbauer-Geliebte Diana Sandmann exklusiv: Das war der größte Wunsch des Kaisers (†78)

Die ehemalige Freundin des Kaisers, Diana Sandmann, spricht exklusiv in der AZ über einen Neustart in New York und das aufregende, aber nicht immer einfache Leben an der Seite von Lichtgestalt Beckenbauer.

Wie Franz Beckenbauer (†78) einen Mitspieler fast in den Knast brachte

Die AZ hat mit Werner Roth, Ex-Mitspieler der FC-Bayern-Legende, über Cosmos New York, einen üblen Verdacht – und die New Yorker Nächte gesprochen.

Beckenbauer-Weggefährte Hrubesch widerspricht allgemeiner Wahrnehmung

Seine Bundesliga-Karriere beendete Beckenbauer einst im hohen Fußball-Norden. HSV-Legende und Kaiser-Spezl Horst Hrubesch erinnert in der AZ an die Lichtgestalt.

Beckenbauer-Manager Marcus Höfl spricht über die düstersten Wochen des Kaisers (†78)

Marcus Höfl war der Manager des Kaisers. Er spricht in der AZ über die Arbeit mit ihm während der WM 2006 und einen ganz speziellen Moment.

Beckenbauer-Pilot enthüllt: So ließ der Kaiser (†78) den spanischen König sitzen

Beckenbauer und die Hubschrauber – das war immer eine besondere Beziehung. In der AZ plaudert der langjährige Pilot des Kaisers (Hans Ostler) aus dem Nähkästchen.

Die Geburtsstätte des Kaisers: In diesem Münchner Haus kam Franz Beckenbauer (†78) zur Welt

In der Zugspitzstraße 6 in Giesing wuchs der junge Beckenbauer auf. Geboren wurde er allerdings an anderer Stelle. AZ-Autor Florian Kinast geht in seinem neuen Buch "99 Münchner Fußballorte" unter anderem auch auf die Geburtsstätte des Kaisers in der Maxvorstadt ein.

Letzte Ruhestätte: Dreimal war Beckenbauer (†78 ) selbst hier, um sich von Liebsten zu verabschieden

Beckenbauer fand seine letzte Ruhe im Perlacher Forst. AZ-Autor Florian Kinast beleuchtet in seinem neuen Buch "99 Münchner Fußballorte" unter anderem eben jenen Ort, an dem der Kaiser auch selbst Abschied von seinen Liebsten nahm.