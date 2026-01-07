Marcus Höfl über besonderen Beckenbauer-Moment: "Er wirkte beglückt und berührt"

Marcus Höfl war der Manager von Franz Beckenbauer (†78). Er spricht in der AZ über die Arbeit mit ihm während der WM 2006 und einen ganz speziellen Moment.

AZ: Herr Höfl, Sie waren mehr als zwei Jahrzehnte Franz Beckenbauers Manager und persönlicher Berater. Mit welchen drei Eigenschaften würden Sie seinen Charakter beschreiben?

MARCUS HÖFL: Zuallererst großzügig, das war der Franz immer. Dann humorvoll, auch in ernsten Momenten hat er mit seinem charmanten Witz viele Situationen sehr angenehm aufgelockert. Und zum Dritten würde ich ihm noch eine Doppel-Eigenschaft zuschreiben, die zunächst widersprüchlich anmutet, die aber auf ihn ganz gut zutraf: Fleißig, wenn er unbedingt etwas wollte. Aber lethargisch, wenn er keine Lust hatte.

Marcus Höfl über Franz Beckenbauer: "Hat ihn sein Leben lang gewurmt"

Sie sind Jahrgang 1973, seine große Zeit als aktiver Fußballer haben Sie nicht mehr bewusst erlebt, was ist Ihre erste Erinnerung, die Sie mit ihm verbindet?

Das erste Spiel, was ich live im Fernsehen sah, war sein Abschiedsspiel 1982, als er mit dem Hamburger SV im Volksparkstadion gegen die Nationalmannschaft antrat. Das Eigentor, das er damals erzielte, ich glaube, das hat ihn sein Leben lang gewurmt. Es war für Franz aber allein deswegen ein wichtiger Abend, weil die Einnahmen das Stammkapital für seine Stiftung bildeten, die er unmittelbar nach dem Spiel gründete. Sehr nah dran am Franz war ich aber vor allem durch meine Eltern.

"Franz war bis zum Schluss überzeugt, dass die WM nicht gekauft war": Beckenbauer (r. neben Erich Ribbeck).

Ihr Vater Herbert war erfolgreicher Eisschnellläufer und Olympia-Teilnehmer. Später machte er Karriere als Manager im Sportmarketing unter anderem bei Adidas, dazu war er Präsident des Golfclubs in Herzogenaurach.

Eine sehr enge persönliche Bindung hatte meine Familie zu Rudi Houdek, dem Mäzen und grauen Eminenz des FC Bayern, der den Klub in allen Belangen unterstützte und mit vielen Spielern eng befreundet war. Wenn Robert Schwan für Franz der geschäftliche Ziehvater war, dann war es Rudi Houdek auf der menschlichen Ebene. Ich habe Franz oft bei Feiern in Houdeks Haus in Kitzbühel getroffen, unter anderem auch an Silvester 1989, als ich 16 war. Franz war da, Andi Brehme, Lothar Matthäus, es war der Abend, an dem sich die drei versprochen hatten, im folgenden Jahr den WM-Titel zu holen. Wenn man so will, war die Party in Kitzbühel die Entstehungsstunde des Triumphs von Rom.

Hatten Sie damals schon einen guten Draht zu Beckenbauer?

Er war immer sehr nahbar, bodenständig. Oft habe ich mit ihm in jenen Jahren auch Fußball gespielt, in der Turnhalle in Kitzbühel, zusammen mit Spielern von Bayern und Dortmund, die damals auch schon gerne zum Stanglwirt kamen, immer wieder war auch Hansi Hinterseer mit dabei. War eine lustige Zeit. Beruflich kamen wir dann Ende der neunziger Jahre zusammen. Als ich mich 1997 selbstständig machte und meine Agentur gründete, stellte mir Robert Schwan in Aussicht, sein Assistent zu werden. Das motivierte mich, natürlich wollte ich den beiden zeigen, dass ich es kann. 1999 gelang es mir dann, ihm meinen ersten Werbevertrag zu vermitteln.

Werbepartner: Beckenbauer (l. neben Anke Engelke) sorgte für E-Plus mit "Ja ist denn heut schon Weihnachten?" für einen Klassiker-Slogan.

Welcher Deal war das?

Das waren die Meirotels, eine Hotelgruppe aus Rotenburg an der Fulda, die es leider nicht mehr gibt. Damals aber gelang es mir, einen gut dotierten Drei-Jahres-Vertrag auszuhandeln, ich glaube, das machte durchaus Eindruck.

Marcus Höfl über Robert Schwan: Unheimliche Respektperson

War Robert Schwan als Manager für Sie ein Vorbild, dem Sie nacheiferten?

Robert war eine unheimliche Respektsperson, die mit einem durchaus trockenen Humor gesegnet war. Aber eben auch ein Mann vom alten Schlag. Ein Patriarch, der gradheraus war, sehr direkt und in seiner Art und in seinem Umgangston auch manchmal brutal sein konnte. Der konnte sich Sachen erlauben, die heute nicht mehr denkbar sind. Menschlich konnte es schon mal schwierig sein mit ihm, geschäftlich aber war er ein absoluter Vollprofi. Selbst rund um die Jahrtausendwende machte er sich kurz vor seinem 80. Geburtstag noch Gedanken, wie man mit diesem neu aufkommenden Internet noch gut Geld verdienen kann. Er wollte nie auslernen.

Schwan starb im Juli 2002, nachdem er beim Mountainbiken einen Herzinfarkt erlitten hatte. Stand denn damals sofort fest, dass Sie seine Rolle als Manager übernehmen würden?

Robert hatte dies so geplant, aber für Franz war ich eine Variante von vielen. Sie können sich vorstellen, wie viele Berater, Manager und renommierte Agenturen bei ihm vorstellig wurden. Er hätte freie Wahl gehabt. Anfangs hatte Franz noch alles abgeblockt, er versuchte, die Dinge allein zu regeln. Aber das wurde ihm bald zu viel. Früher hatte Robert alles für ihn erledigt. Wenn Franz mal krank war, dann rief er nicht beim Arzt an, sondern beim Schwan, der für ihn den Arzttermin vereinbarte. Franz brauchte also Unterstützung.

So wurde Höfl zu Beckenbauers Manager

Und wieso fiel seine Wahl dann auf Sie?

Was für mich sprach, war sicher der Umstand, dass sich Franz und auch sein Umfeld nach den Jahrzehnten mit Robert Schwan an seiner Seite eher einen jüngeren Manager wünschten, den sie dachten, mitformen zu können. Und weil Franz verstanden hatte, dass es für ihn in jungen Jahren wichtig war, einen deutlich älteren Agenten zu haben. Dass er im fortgeschrittenen Alter aber vielleicht lieber auf einen jüngeren Berater hören sollte. Damals war auch die Zeit der rasch fortschreitenden Digitalisierung, die Handybranche boomte, es kamen Verträge mit Mobilfunkanbietern. Da half es ihm sicher, jemandem mit einer Affinität und einem Verständnis der modernen Technologien das Vertrauen zu schenken. Im Oktober 2003 fing ich dann an.

Franz und Heidi Beckenbauer.

Wie war er denn so als Partner. Hat er sich leicht beraten lassen, war es schwierig mit ihm?

Unsere Gespräche waren immer auf Augenhöhe, wir haben uns gut ergänzt. Ich war mehr der Kopfmensch, der alles vom Ende zurück bis zum Anfang durchgedacht hatte, der manchmal vielleicht zu sehr plante. Und Franz war eben der gefühlsgesteuerte Bauchmensch. Ich glaube, wir waren für den jeweils anderen ein gutes Korrektiv. Was Franz ganz schlecht konnte, war "Nein" zu sagen. Es kam immer wieder vor, dass er zerknirscht zu mir kam und sagte: ‚Du, Marcus, ich hab' da leichtfertig was zugesagt, kannst du dich drum kümmern, dass wir aus der Nummer wieder rauskommen?'

Das heißt, Ihre Rollen waren in dieser Partnerschaft dann klar verteilt?

Ganz genau. Good Cop, bad Cop. Es gab aufgrund seiner Doppelrolle als Präsident des FC Bayern wie auch als Vizepräsident des DFB immer eine gewisse Gemengelage bei den Sponsoring-Verträgen. Bayern und der DFB hatten verschiedene Werbepartner aus derselben Branche. Hier Audi, da Mercedes, hier Erdinger, da Paulaner, hier die Telekom, da O2. Eine lukrative Situation, weil wir uns den Partner aussuchen konnten. Nur war es dann auch immer mein Part, demjenigen, für den wir uns nicht entschieden hatten, die schlechte Botschaft zu überbringen. Aber das gehörte dazu.

"Unvermeidlich, dass man sich auch mal auf die Nerven geht"

Lief denn immer alles entspannt und glatt zwischen Ihnen beiden, oder hatten Sie miteinander auch mal schwierige Phasen zu überstehen?

Wir hatten viele intensive Jahre, allen voran 2005, als wir mehr als 300 Tage in der ganzen Welt unterwegs waren. Auch in anderen Jahren haben wir uns an 200 bis 250 Tagen gesehen. Da ist es unvermeidlich, dass man sich auch mal auf die Nerven geht, dass man das Gefühl hat, man kann den anderen nicht mehr sehen. Wir haben das aber dann immer gut geschafft, uns gegenseitig in Ruhe zu lassen und uns – so gut es ging – aus dem Weg zu gehen.

"Wir haben uns gut ergänzt": Franz Beckenbauer und Marcus Höfl (r.), der ihn ab Oktober 2003 managte.

Sie reisten unmittelbar vor der Heim-WM 2006 in alle 31 Nationen, die sich für das Turnier als Gast bei Freunden qualifiziert hatten. Welche Erlebnisse blieben besonders im Gedächtnis?

Zu einzigartigen Erfahrungen zählten sicher unsere Besuche in Togo oder der Elfenbeinküste. Länder, in die du sonst auch nicht jeden Tag fährst. Die Ehrfurcht, der Respekt, die Begeisterung, mit der Franz dort empfangen wurde, das war fast schon unheimlich. Da war ein Hype, als wären die Rolling Stones gelandet. Als sei es für die Menschen der schönste Tag ihres Lebens.

War jene Zeit rund um die WM die glücklichste Phase Ihrer Zusammenarbeit?

2006 war der absolute Höhepunkt. Auch danach lief es bis 2011 außerordentlich erfolgreich weiter, bis er dann seinen Rückzug aus den Gremien bei Uefa und Fifa ankündigte. Nach den WM-Vergaben für Russland und Katar sagte er mir, er fühle sich nicht mehr so wohl in den Verbänden, er mochte sich lieber mehr auf seine Familie und sein Privatleben konzentrieren. Ich war natürlich aus geschäftlicher Sicht rigoros dagegen, schließlich war er nach meinem Empfinden designiert als nächster Uefa-Präsident. Aber er ließ sich nicht umstimmen, und natürlich konnte ich seine persönlichen Beweggründe auch nachvollziehen.

2015 starb sein Sohn Stefan, dann gab es nur wenige Wochen später die Enthüllungen zur Vergabe des Sommermärchens. Es schien, als seien diese beiden Ereignisse eine dramatische und entscheidende Zäsur in seinem Leben gewesen.

Es war nicht so, dass die Geschehnisse in jenen Wochen dazu führten, dass er schwer krank wurde. Aber es ging ihm dadurch zusehends die Kraft aus, um seine Krankheiten zu bekämpfen. Die positive Lebenseinstellung, die er sonst immer hatte, die verschwand immer mehr.

"Franz war bis zum Schluss überzeugt, dass die WM nicht gekauft war"

Hatte er 2015 vielleicht auch das Gespür für den richtigen Kommentar im richtigen Moment verloren? Er hätte doch sagen können, wären die Fifa-Funktionäre nicht geschmiert worden, hätten wir die WM nicht bekommen, dafür hatten wir unfassbar schöne fünf Wochen Sommermärchen. Dann hätte er viel Wind aus den Segeln genommen – und der Sturm der Entrüstung wäre abgeebbt.

Franz war bis zum Schluss überzeugt, dass die WM nicht gekauft war. Und er konnte nicht etwas sagen, wovon er nicht überzeugt war, nur damit die Leute Ruhe geben. Es war ihm schon bewusst, dass es einfach gewesen wäre, die Empörung damit zu beenden. Nur entsprach das nicht seiner felsenfesten Überzeugung.

Repräsentant bis in den Vatikan: Der Kaiser mit Papst Benedikt (l.).

Hatten Sie in seinen letzten Wochen und Monaten noch Kontakt mit ihm?

Ja, auch wenn er sehr zurückgezogen in Salzburg lebte, hatten wir immer wieder telefoniert. Sein Tod war ein großer Verlust, nicht nur für mich als Wegbegleiter und Freund. Wenn man sich seine Vita ansieht, 1945 geboren, aufgewachsen in den Trümmern Giesings, 1990 im Jahr der Wiedervereinigung der große Erfolg beim WM-Triumph. Die Personifizierung bundesdeutscher Nachkriegsgeschichte, dazu seine Aura und seine Ausstrahlung auf das Land und die Welt. Für mich war Franz die beste Visitenkarte in der Welt, der beste Botschafter, den Deutschland je hatte.

Höfl über Beckenbauer-Moment: "Das war einfach der Franz"

Unter all den vielen Erinnerungen, die Sie mit Beckenbauer verbinden, gibt es diesen einen ganz besonderen, den wunderschönsten Moment mit ihm?

Ja, den gibt es, es ist der Moment, den ich nach seinem Tod auch in meinem persönlichen Nachruf heraushob. Das war am 9. Juli 2006, dem Tag des WM-Endspiels. Wenige Stunden vor Anpfiff standen wir in einem Konferenzraum des Hotel Adlon in Berlin und schauten raus auf die Straße. Unten tummelten sich nach der Feier der DFB-Auswahl am Brandenburger Tor rund eine Million Menschen aus der ganzen Welt, bunt gemischt, alle Hautfarben, alle Konfessionen. Er wirkte beglückt und berührt über diesen Anblick, dann sagte er zu mir: 'Schau Marcus, so hat sich der liebe Gott die Welt vorgestellt.' So ein Satz, das war einfach der Franz.

