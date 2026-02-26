Zeit für den Zauberer? Musiala hat intern zwei Konkurrenten

Bayern-Star Jamal Musiala könnte am Samstag in Dortmund erstmals wieder auf großer Bühne in der Startelf stehen. Es gibt zwei weitere Optionen. "Eine Magie, wie sie echte Zehner ausstrahlen."

Es wäre der passende Rahmen für eine große Gala. Der Signal-Iduna-Park in Dortmund, Samstagabend, Flutlicht, 81.000 Zuschauer - und die letzte Chance des BVB, den Meisterschaftskampf noch einmal richtig spannend zu machen, auf fünf Punkte an den FC Bayern heranzurücken.

Es wäre die Bühne, die Jamal Musiala so liebt: In den großen Spielen den Unterschied machen, der Welt zeigen, dass er zu den Allerbesten gehört und irgendwann den Ballon d'Or gewinnen kann – das treibt ihn an. Erst recht nach seiner langen Verletzungspause. Ist am Samstag die Zeit gekommen für den Zauberer?

Kompanys Qual der Wahl

"Wir werden ihn noch brauchen in den großen Spielen, wenn wir was erreichen wollen", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt. Mit einem Musiala in Bestform könnte die Bundesliga vorzeitig entschieden werden. Bei elf Punkten Vorsprung wären die Münchner endgültig enteilt. Doch ob Musiala nach seinem gelungenen Auftritt beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende erneut in der Startelf steht?

Weitere Optionen als Zehner: Lennart Karl (l.) und Serge Gnabry. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayern-Trainer Vincent Kompany wird wohl erst am Spieltag entscheiden, wen er im Gipfel (18.30 Uhr/Sky) auf der Zehnerposition ran lässt. Mit Serge Gnabry und Youngster Lennart Karl gibt es zwei weitere gute Optionen.

"Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein", sagte Musiala nach dem Frankfurt-Spiel bei einem seiner seltenen medialen Auftritte: "Für mich ist es besser, ein bisschen langsamer reinzukommen und hoffentlich am Ende der Saison besser zu sein. Deswegen bin ich mit den Fortschritten jetzt glücklich."

Blick auf die Champions League

Nachvollziehbar. Spätestens im Achtelfinale der Champions League (10./11. und 17./18. März) will Musiala wieder auf seinem alten Topniveau agieren. Als Bayern-Gegner bei der Auslosung am Freitag in der Uefa-Zentrale in Nyon (ab 12 Uhr) kommen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo infrage. Dortmund ist nach der 1:4-Blamage bei den Italienern raus. In der Liga aber hofft der BVB auf ein großes Comeback.

Musiala, der am Donnerstag 23 Jahre alt wurde und Dortmund mit seinem späten Tor im Saisonfinale 2023 in Köln die Meisterschale raubte, soll weiter mit Augenmaß aufgebaut werden, damit es keinen körperlichen Rückschlag gibt. Bei der Klub-WM im Juli 2025 hatte er sich einen Wadenbeinbruch plus Sprunggelenksluxation zugezogen.

Schwer verletzt: Musiala bei der Klub-WM in den USA. © IMAGO/Latin Sport Images

"Ich sehe von Woche zu Woche die Schritte nach vorne, die ich mache", sagte Musiala. "Ich wünsche mir natürlich, dass alles schneller geht und ich der Mannschaft viel Energie geben kann. Aber ich habe durch die Verletzung auch Geduld gelernt." Wichtig! Die schlimmen Bilder dieser verhängnisvollen Szene in Atlanta im Spiel gegen Paris Saint-Germain blende er aus, verriet Musiala: "Das schaue ich mir auf gar keinen Fall an."

Musialas Ziele

Es soll in den kommenden Wochen und Monaten wieder andere Bilder von ihm geben, Tricks, Tore, Jubelposen. Und am besten auch Trophäen. Das Triple mit Bayern und dann ein Erfolg mit dem DFB-Team bei der WM – das wäre Musialas Traum. Bei den Länderspielen Ende März könnte er erstmals wieder zum deutschen Kader gehören.

Ende März könnte Musiala ins DFB-Team von Julian Nagelsmann (M.) zurückkehren. © IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Zuvor will Musiala beim FC Bayern brillieren. Und die Erwartungen an ihn sind riesig. Musiala habe "außergewöhnliche Fähigkeiten und eine Magie, wie sie echte, große Zehner ausstrahlen", schwärmte Ehrenpräsident Uli Hoeneß: "Wenn Jamal am Ball ist, hat man immer das Gefühl: Jetzt passiert gleich etwas, was bei anderen nicht passieren würde." Für Harry Kane ist Musiala "der beste Spieler, den wir im Team haben". Und Jonathan Tah meinte: "Jamal ist der Mann für die besonderen Momente."

Vielleicht schon am Samstag in Dortmund.