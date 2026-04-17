Er war als Abwehrkante beim FC Bayern und dem VfB Stuttgart unter Vertrag: Markus Babbel spricht im AZ-Interview über seinen DJ-Job, das Duell seiner Ex-Klubs und eine mögliche Verlängerung von Manuel Neuer.

AZ: Herr Babbel, Sie treten mittlerweile als "DJ Bavaria" bei Wacken Open Air und in Berlin-Kreuzberg auf. Welcher Hit passt zu diesem Südschlager zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart?

MARKUS BABBEL: (lacht) Es sind wirklich zwei tolle Vereine, die eine große Tradition haben. Ich habe bei beiden Vereinen mein Herz verloren. Das ist schwer, da einen Hit zu finden. Ich muss leider passen.

Klinsmann brachte Musik in die DFB-Kabine

Waren Sie schon früher der Kabinen-DJ oder wie kam es dazu, dass Sie sich für Auftritte als DJ entschieden haben?

Leider war ich früher nicht der Kabinen-DJ. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Da hatte jeder für sich einen Walkman auf den Ohren. Man konnte in der Kabine eine Nadel auf den Boden fallen hören. So ruhig war es da. Wenn ich dort mit meiner Musik angefangen hätte, hätte mir Oliver Kahn den Kopf abgerissen. Das erste Mal, als ich mit Kabinenmusik in Berührung kam, war bei der Europameisterschaft 1996. Das wurde damals von Jürgen Klinsmann inszeniert, weil die Engländer das so machten. Richtig intensiv bei einem Verein habe ich das dann in Liverpool erlebt.

Wie kamen Sie dann zur DJ-Tätigkeit?

Ich war von klein auf Musikfan. Ich liebe Rockmusik und Metal. Mein Bruder und ich waren immer brav, aber mit der Musik konnten wir unsere Eltern ärgern. Es war also die Revolution gegen unsere Eltern. Diese Liebe zur Musik hat sich bis heute durchgezogen. Ich bin jetzt breiter aufgestellt. Ich finde auch die 70er und 80er super. Und dass ich DJ wurde, kam daher, dass ich öfter bei Freunden ausgeholfen habe, wenn ein DJ fehlte.

DJ Markus Babbel auf der Meisterfeier des VfB Stuttgart im Jahr 2007. © IMAGO

Babbel glaubt an Rotation von Kompany

Und dann gaben Sie sich den Namen "DJ Bavaria"?

Der entstand tatsächlich in Stuttgart. Ich sollte bei einem sehr guten Freund von mir in seinem Modegeschäft auflegen. Dafür brauchte ich natürlich einen Namen. Weil mir keiner einfiel, meinte er: Du bist der Markus aus Bayern, du bist der DJ Bavaria.

Um wieder zurück zum Spiel zu kommen. Am Sonntagabend könnte "We Are the Champions" von Queen in der Allianz Arena laufen. Die Bayern können vorzeitig Meister werden.

Die Chance, dass sie Meister werden, ist wahrscheinlich sogar höher als die, dass Stuttgart gewinnt. Auf der anderen Seite ist es die große Chance des VfB, nach so einem Kracher dort anzutreten. Dieses Spiel gegen Real Madrid hat ja jeden gepackt. Das hat mich als Fan gepackt, den Verein gepackt und natürlich auch die Spieler. Zusätzlich gehe ich davon aus, dass Vincent Kompany durchrotieren wird, weil nächsten Mittwoch schon das Pokalhalbfinale vor der Türe steht. Deswegen sehe ich da durchaus eine Möglichkeit, dass der VfB in der Allianz Arena punktet.

Wenn wir ehrlich sind, braucht der VfB die Punkte mehr als der FC Bayern. Deswegen würde ich mich sogar sehr freuen, wenn die Bayern verlieren. Markus Babbel

Bayern-Legende sieht Chance für den VfB Stuttgart

Sie gehen also davon aus, dass die Bayern nach dem irren 4:3 gegen Real platt sind?

Das Problem ist nicht das Körperliche, sondern das Mentale. Im ganzen Stadion war eine besondere Stimmung. Es war lauter als sonst. Jeder war angefixt von diesem Spiel. Das ist die große Chance des VfB, dort mutig aufzutreten. Und wenn wir ehrlich sind, braucht der VfB die Punkte mehr als der FC Bayern. Deswegen würde ich mich sogar sehr freuen, wenn die Bayern verlieren.

Stuttgart reist als Tabellendritter an. Was macht den VfB in dieser Saison gefährlich?

Sie haben junge Talente, die immer für besondere Momente zu haben sind. Gleichzeitig haben sie aber auch gestandene Spieler wie Angelo Stiller, Atakan Karazor oder Deniz Undav. Dieser Mix ist einfach fantastisch. Dazu haben sie mit Sebastian Hoeneß einen Trainer, der zum VfB passt. Er lässt mutig nach vorne spielen, will den Ball und Gegner laufen lassen. Für das ist der VfB ja schon zu meiner Zeit gestanden.

Als Trainer des VfB Stuttgart erfolgreich: Sebastian Hoeneß. © IMAGO

Babbel wünscht dem FC Bayern nur zwei Titel

Die Bayern stehen ebenfalls für Spektakel. Sie zeigen in dieser Saison zusätzlich einen unglaublichen Willen. Wo kann das noch hinführen?

Möglich sind natürlich noch alle drei Titel. Aber bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust. Deswegen würde es mich freuen, wenn sie nur zwei Titel gewinnen: die Champions League und die Meisterschaft. Im DFB-Pokal können sie das Finale gerne unglücklich gegen den VfB verlieren.

Das wird Trainer Vincent Kompany verhindern wollen. Wenn wir auf ihn schauen: Was macht er besser als seine Vorgänger?

Dadurch, dass er selbst bei großen Vereinen gespielt hat, weiß er, wie die funktionieren. Er stellt nicht sich, sondern den Klub und die Mannschaft in den Vordergrund. Das ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Diese Trainer hatten beim FC Bayern komischerweise immer den maximalen Erfolg – siehe Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes und Hansi Flick. Und Kompany macht das nicht mal bewusst, sondern das ist einfach seine Art. Er fokussiert sich nur auf das Sportliche und bezieht zu den anderen Themen keine Stellung. Und wenn, dann ist es etwas, wie seine großartige Rede zu Vinicius Junior. Das war das große Problem von Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Die haben sich im Vordergrund gesehen. Sie wollten letztendlich die Spiele gewinnen. Aber bei großen Vereinen gewinnst nicht du als Trainer die Erfolge, sondern die Spieler.

Ich habe noch kein Spiel erlebt, in dem zwei so große Vereine aufeinandertreffen und so wild verteidigen. Markus Babbel

Ex-Verteidiger bemängelt Defensivleistung gegen Real

Wenn man dennoch eine Schwachstelle unter Kompany ausmachen will, ist es aktuell die Abwehr. Gerade gegen Real war die wackelig.

Ich habe noch kein Spiel erlebt, in dem zwei so große Vereine aufeinandertreffen und so wild verteidigen. Da will ich nicht mal die Verteidiger herausheben. Sie waren letztlich die Leidtragenden. Unabhängig davon, dass Dayot Upamecano beim Tor von Kylian Mbappé geschlafen hat. Aber es hat auch das Mittelfeld nicht so funktioniert, wie man es gebraucht hätte.

Sie sehen es also als schlechte Defensivleistung der ganzen Mannschaft?

Absolut. Das war untypisch für die Bayern. Letzte Saison haben wir das öfter gesehen, aber in dieser Spielzeit hat man das bis dahin gar nicht gesehen. Dann wird es natürlich spektakulär, weil Real auch nicht bekannt ist, überragend verteidigen zu können.

Markus Babbel würde Manuel Neuer mit einem neuen Vertrag ausstatten. © IMAGO

Babbel würde gesunden Musiala mit zur WM nehmen

Auch Manuel Neuer hatte gegen Real keine Glanzstunde. Er möchte demnächst eine Entscheidung über seine Zukunft verkünden. Was würden Sie ihm raten?

Dieser Fehler ändert nicht meine Meinung zu ihm. Er ist nach wie vor einer der besten Torhüter, die es auf der Welt gibt. Er ist in einer Kategorie mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Er hat Kinder dazu gebracht, Torwart werden zu wollen. Er hat über Jahrzehnte hinweg das Torwartspiel geprägt. Ich würde mir wünschen, dass er Lust hat, weiterzumachen. Das würde auch Jonas Urbig guttun. Heißt: Er würde bei mir immer einen Vertrag bekommen, wenn er sagt, dass er weitermachen möchte.

Auch Jamal Musiala steht derzeit im Fokus. Verstehen Sie die Diskussion um seine WM-Teilnahme?

Nein. Man hat gegen Real gesehen, welchen Impact er nach seiner Einwechslung hatte. Er wirkt jetzt wieder frei. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder auf dem Niveau ist, dass man gar nicht an ihm vorbeikann. Und wenn wir uns als Deutschland den Luxus erlauben können, einen gesunden Jamal Musiala zu Hause zu lassen, dann müssten wir noch ein paar ordentliche Raketen am Start haben. Und die haben wir nicht.