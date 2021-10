"Wie in Hollywood": Uli Hoeneß ist begeistert vom aktuellen Bayern-Team

Am Rande der Premiere der neuen FC-Bayern-Doku schwärmt Uli Hoeneoß von der aktuellen Konstellation mit Trainer und Mannschaft.

München - Die Zeiten des FC Hollywood sind beim FC Bayern lange vorbei, doch aktuell fühlt sich Uli Hoeneß wie im großen Showgeschäft, wenn er Spiele der Münchner anschaut.

Bei den jüngsten klaren Siegen sei er sich als Zuschauer zeitweise vorgekommen "wie in Hollywood", sagte Bayerns Ehrenpräsident am Montagabend in München bei der Premiere der Doku-Serie "FC Bayern - Behind The Legend" und erklärte weiter: "Wie wir Fußball spielen, ist ein Traum. Man sitzt ja da oben und denkt, das darf ja gar nicht wahr sein."

Dies sei "schon erstaunlich, wie traumwandlerisch die Mannschaft Fußball spielt", schwärmte Hoeneß: "Und was mir am meisten gefällt, ist, dass sie bis zur letzten Minute heiß ist, Tore zu machen. Und das ist natürlich das, was der Zuschauer liebt. Der Zuschauer zahlt bei einem Elton-John-Konzert auch nicht nur für die ersten zehn Songs, sondern bis zum Schluss."

Trainer Julian Nagelsmann freute sich am Dienstag über das Hoeneß-Lob und sagte: "Tore sind das Salz in der Suppe. Jeder Spieler, der bei 4:0 aufhört, Tore schießen zu wollen, war wohl nie auf dem Bolzplatz."