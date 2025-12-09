Das Winter-Transferfenster wirft seine Schatten voraus. Neuzugänge sind beim FC Bayern quasi ausgeschlossen, aber wie sieht es mit Abgängen aus? Die Perspektiven der Ergänzungsspieler im AZ-Check.

Ein Weihnachtswunsch? Uli Hoeneß nannte drei bei der Gala "Ein Herz für Kinder". Und zwar: "Das Pokal-Finale in Berlin, die Meisterschaft und dass unsere Mannschaft international wieder mal weit kommt."

Wünsche sind Träume, melodische Zukunftsmusik. Was die Gegenwart betrifft, meinte der Ehrenpräsident, sei er "total zufrieden, wie die Dinge in diesem Jahr gelaufen sind, persönlich und beim FC Bayern".

FC Bayern freut sich auf drei "Winterneuzugänge"

Nicht nur, was Trainer Vincent Kompany, "den Glücksfall", so Hoeneß, sondern auch die Spieler betrifft. "Wir sind mit unserem Kader sehr, sehr zufrieden und freuen uns wirklich auf drei Winterneuzugänge. Von dem her sind wir dann gut aufgestellt."

Sprach Sportdirektor Christoph Freund und meinte damit die Rückkehrer Alphonso Davies (im Teamtraining), Jamal Musiala (noch in der Einzel-Reha) und Hiroki Ito. Der Japaner hatte zuletzt bereits bei drei Kurzeinsätzen ein paar Spielminuten gesammelt. Im selben Atemzug schloss Freund Transfers im Januar aus.

Letztes Jahr gab es drei Winterabgänge beim FC Bayern

Aber was ist mit Abgängen? Nicht ausgeschlossen! Vor allem, wenn Spieler mit dem unbedingten Wunsch, sich verändern zu wollen, auf die Bosse zukommen. Vor einem Jahr, im Wintertransferfenster Januar 2025, ging Stürmer Mathys Tel auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur, seit Juli ist der Franzose dort fest unter Vertrag. Adam Aznou wurde zu Real Valladolid verliehen, Arijon Ibrahimovic bestritt die Rückrunde bei Lazio Rom – ebenfalls per Leihvertrag.

Und diesmal? Wie ist die Perspektive einiger Ergänzungsspieler im Bayern-Kader? Wer sind die Verkaufskandidaten? Wer möchte weg? Die AZ-Übersicht:

Min-jae Kim (29 Jahre alt/Vertrag bis 2028/Marktwert: 32 Millionen Euro): Die Bayern wissen, dass sie sich glücklich schätzen müssen, solch einen Innenverteidiger internationaler Klasse im Kader zu haben. In der Hierarchie der zentralen Abwehrspieler ist der zuverlässige Kim hinter Tah/Upamecano die Nummer drei – ohne zu murren oder aufzumucken. Wird vor der Nordamerika-WM im Sommer keinesfalls abgegeben. Was im Sommer passiert, hängt auch davon ab, ob Dayot Upamecano seinen Vertrag verlängert.

Min-jae Kim ist aktuell die Nummer drei in der Innenverteidiger-Hierarchie beim FC Bayern. © IMAGO/Revierfoto

Bayern möchte mit Guerreiro unter gewissen Bedingungen verlängern

Raphaël Guerreiro (31/2026/acht Mio. Euro): Der Linksfuß wird von Kompany und allen Teamkollegen immens geschätzt. Der Portugiese ist Teamplayer durch und durch, als Linksverteidiger, Achter oder Zehner flexible einsetzbar. Der Vertrag läuft aus. Es liegt an Guerreiro – akzeptiert er weiter die Rolle als (wertvoller) Lückenbüßer? Unter gewissen Bedingungen würde Bayern gerne verlängern.

Hiroki Ito (26/2028/18 Mio. Euro): Nach drei Mittelfußbrüchen hat sich der Japaner, der 2024 für 23,5 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart kam, wieder herangekämpft, ist auch für die kommende Saison als Alternative für die Innenverteidigung bzw. als linker Abwehrspieler vorgesehen. Bleibt er gesund, steigt die Anzahl seiner Einsätze.

Boey könnte den FC Bayern im Winter verlassen

Sacha Boey (25/2028/18 Mio. Euro): Derzeit erkrankt, auch gesund wenig gefragt. Letzter Kurzeinsatz als Rechtsverteidiger: am 1. November gegen Bayer Leverkusen (3:0). War von August bis Mitte Oktober wichtig, machte einige Spiele von Beginn an. Könnte im Januar zu Crystal Palace in die Premier League wechseln, angeblich liegt ein Angebot vor. Bayern verlangt rund 15 Millionen Ablöse.

Sacha Boey könnte im Januar in die Premier League wechseln. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Tom Bischof (20/2029/30 Mio. Euro): Kompany machte den Sechser bzw. Achter, der im Sommer von der TSG Hoffenheim kam, zum Linksverteidiger, sammelte dort mehr Minuten als im zentralen Mittelfeld – und überzeugte. Bischof ist ein Fixstern der Bayern-Zukunft.

Winterwechsel kommt für Goretzka nicht infrage

Leon Goretzka (30/2026/22 Mio. Euro): Das ewige Stehaufmännchen ist in seinem letzten Vertragsjahr – ein Angebot zur Verlängerung wird der Mittelfeldspieler, einer der Top-Verdiener des Kaders, wohl nicht erhalten. Da die WM-Teilnahme sein großes Ziel ist, kommt ein Winterwechsel nicht infrage.

Leon Goretzka erhält im Sommer wohl keinen neuen Vertrag. © IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Nicolas Jackson (24/2026/50 Mio. Euro): Der Mittelstürmer aus dem Senegal ist eine Alternative zu Harry Kane, an dem er – wer schon? – nicht vorbeikommt. Die Bilanz: Vier Tore bei weniger Einsätzen als erhofft. Im Sommer endet das Bayern-Kapitel der Leihe vom FC Chelsea wohl. Rund 60 bis 65 Millionen Euro Ablöse sind zu viel.