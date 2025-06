Wie am Tegernsee: FC Bayern trotzt der Hitze in Cincinnati

Der FC Bayern gewinnt zum Start der Klub-WM locker 10:0 gegen Auckland City aus Neuseeland, Kompanys Team trotzt der Hitze in Cincinnati. Rückkehrer Musiala gelingt gleich ein Hattrick.

Vor dem TQL Stadium in Cincinnati wurden die Bayern-Fans von einer amerikanischen Blaskapelle empfangen, in der kleinen Arena lief vor dem Anpfiff die Klub-Hymne "Immer vorwärts, FC Bayern". Und was das Team von Trainer Vincent Kompany dann auf dem Rasen bot, gefiel den Anhängern der Münchner freilich bestens.10:0 zum Auftakt der Klub-WM gegen Auckland City nach Toren von Jamal Musiala (3), Kingsley Coman (2), Michael Olise (2), Thomas Müller (2) und Sacha Boey, ein ziemlich entspannter Start ins Turnier bei schwülen 25 Grad. Aber klar ist auch: Die beiden nächsten Gruppengegner, Boca Juniors und Benfica Lissabon, werden es Bayern viel, viel schwerer machen als Auckland.

"Wir brauchen jetzt kein Lob", resümierte Kompany nach dem Kantersieg seiner Bayern bei DAZN: "Wir haben es sehr seriös gemacht und getan, was wir tun mussten." Es hatte was von einem Vorbereitungsspiel im Hochsommer am Tegernsee, das die Münchner absolvierten. Von den Rängen im bei Weitem nicht ausverkauften TQL Stadium waren nur vereinzelt Gesänge der Bayern-Fans zu hören, die Sonne knallte voll rein in den Block.

Neuzugang Tah gleich in der Startelf: "Er hat wie die Mannschaft sehr souverän gespielt"

Spannung? Schatten! Sportlich waren die Münchner ihrem Gegner ähnlich überlegen wie sonst dem FC Rottach-Egern. Was nicht ganz überraschend kam. Auckland City, ein Team der Hobbyspieler, die nebenbei studieren oder als Lehrer und Elektriker in Neuseeland arbeiten, ist der krasse Außenseiter dieses Turniers. Einige Spieler mussten sich sogar unbezahlten Urlaub nehmen für die Klub-WM. Größer hätte der Kontrast also kaum sein können – und damit auch die Gefahr, sich zu blamieren. "Wir werden nicht viel Lob bekommen, wenn wir das Spiel gewinnen", hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany vorab richtig erkannt: "Aber wir wollen es einfach seriös angehen." Joshua Kimmich meinte: "Wir haben schon zu viele Spiele gegen kleine Gegner verloren, dementsprechend sollten wir gewarnt sein."

Und das waren die Münchner von Beginn an. Coman gab einen ersten Kopfball ab, der noch gehalten wurde (5.). Nach der anschließenden Ecke köpfte Coman dann zum 1:0 ein (6.), es war das erste Tor der neuen Klub-WM. Die Vorlage hatte übrigens Jonathan Tah gegeben, der gleich in der Startelf stand und debütierte. "Für Jona war es eine Sache der Konzentration", meinte Kompany: "Er hat wie die Mannschaft sehr souverän gespielt." Danach ging es genauso weiter. Auckland stand nur vor dem eigenen Strafraum, Bayern griff an. Boey traf zum 2:0 (18.), Olise zum 3:0 (20.), Coman (21.), Müller (44.) und wieder Olise (45.+3) erhöhten noch vor der Halbzeitpause auf 6:0. Kompany konnte sehr zufrieden sein mit dem Engagement seiner Stars, die sich zwischendurch sicher gern mal abgekühlt hätten angesichts der Hitze.

FC Bayern bereitet sich in Orlando auf die Boca Juniors vor

Für alle potenziellen Cincinnati-Touristen sei aber gesagt: Das Wasser im Ohio River ist nicht annähernd so einladend wie am Tegernsee. Braun statt blau. In der zweiten Halbzeit war Bayern dann schon ein bisschen anzumerken, dass sie am Anfang mit hoher Intensität gespielt hatten. Trotzdem reichte es dank des Hattricks von Rückkehrer Musiala (68., 73., Foulelfmeter, 84.) und noch einmal Müller zum 10:0-Erfolg. Kompany, der zuvor sieben Siege in sieben Spielen gefordert hatte und damit den goldenen Pokal, wechselte kräftig durch, um möglichst vielen Spielern ins Turnier zu verhelfen.

"Es gibt meiner Meinung nach zwei Turniere", hatte der Coach gesagt. "Die erste Gruppenphase, in der man einfach weiterkommen muss, und dann diesen zweiten Moment, wo wir gewinnen müssen." Ab dem Achtelfinale. Und im Idealfall bis zum Finale am 13. Juli in New York. Mit dem Auftaktsieg gegen Auckland haben sich die Münchner schon mal eine gute Ausgangsposition erarbeitet – und ein gutes Torverhältnis. Vielleicht wird das noch wichtig. Nach der Rückkehr ins Basislager in Orlando bereitet sich das Team auf die Boca Juniors vor. Freitagabend in Miami. Das könnte dann wirklich ein Fußballfest werden.