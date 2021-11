Bayern-Keeper besser als Lionel Messi: Manuel Neuers starke Vorlagenbilanz

Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern legt gegen Benfica Lissabon ein Tor vor, in seiner Karriere ist es der siebte Assist.

München – Auf diesen langen Pass wäre so mancher Spielmacher stolz gewesen: Bayern-Torhüter Manuel Neuer servierte Robert Lewandowski gegen Benfica Lissabon die ideale Vorlage zum 5:2-Endstand – per weitem Zuspiel aus der eigenen Hälfte. "Der lange Ball von Manu, schon geil", kommentierte Innenverteidiger Dayot Upamecano die Szene: "Das war ein toller Assist."

Neuers erster in dieser Saison übrigens und der erste in der Champions League. Zum Vergleich: Lionel Messi ist seit seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain noch keine einzige Vorlage gelungen. Neuer serviert besser als Messi. Der Keeper, der nach Meinung seiner Mitspieler auch problemlos im Feld auflaufen könnte, ist in der Vergangenheit schon öfter als Vorlagengeber aufgefallen.

Neuer kann Gegentore verschmerzen

Im DFB-Pokal-Finale 2020 gegen Bayer Leverkusen (4:2) assistierte er Lewandowski zum vorentscheidenden 3:0, vier Assists gelangen Neuer schon im Dress des FC Schalke 04, einer mit der deutschen Nationalmannschaft – 2010 im WM-Achtelfinale gegen England (4:1).

Dank seiner Vorlage konnte Neuer gegen Benfica auch die zwei Gegentore verschmerzen. "Klar, die sind immer ärgerlich, aber wir haben auch vorne welche erzielt", sagte der Kapitän: "Das stimmt uns glücklich. Die Spieler, die auf dem Platz standen, haben gut gespielt. Wir haben uns makellos qualifiziert und wollen das noch so fortsetzen. Wir wollen zeigen, dass wir alle Gruppenspiele gewinnen können."