Champions League im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern München gegen Benfica Lissabon  Endergebnis 5:2

Tor! 2:0 - Serge Gnabry

Jetzt fangen die Bayern an zu Zaubern! Kimmich schickt Lewandowski mit einem butterweichen Pass in die Tiefe. Er sieht den mitgelaufenen Gnabry und legt auf den Nationalspieler ab. Dieser zeigt sein ganzes Können und legt den Ball per Hacke sehenswert ins lange Eck.