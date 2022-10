Vor Topspiel gegen Freiburg: Entwarnung bei Thomas Müller – Manuel Neuer weiter fraglich

Thomas Müller musste gegen Viktoria Pilsen in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Julian Nagelsmann rechnet allerdings mit einem Einsatz am Sonntag im Topspiel gegen Freiburg, Manuel Neuer ist hingegen weiter fraglich.

München – Der FC Bayern rechnet im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) mit dem Einsatz von Thomas Müller. "Bei ihm hat vom Rücken her ein bisschen die Muskulatur in der Wade zugemacht, es ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches und kein Risiko fürs Wochenende", sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Torschütze Müller war beim 4:2 (4:0) in der Champions League bei Viktoria Pilsen angeschlagen früh ausgewechselt worden (28.). Beim vorzeitigen Achtelfinal-Einzug der Bayern gab der Routinier sein Comeback nach überstandener Corona-Erkrankung.

Ob auch Kapitän Manuel Neuer gegen Freiburg spielen kann, musste Nagelsmann offen lassen. "Vom Schmerzbild her war es heute ein bisschen besser", sagte er bei DAZN über den an der Schulter verletzten Torhüter.