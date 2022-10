Noten zum FC Bayern gegen Viktoria Pilsen: Doppelpacker Goretzka bester Bayer, Sané in WM-Form

Der FC Bayern gewinnt gegen Viktoria Pilsen mit 4:2. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München/Pilsen - Wenn er gesund ist und genug Spielpraxis hat, ist Leon Goretzka weder aus der Bayern-Startelf noch aus dem Nationalteam wegzudenken. Beim 4:2-Erfolg gegen Pilsen war er bester Mann auf dem Platz. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik:

SVEN ULREICH – NOTE 3: War heuer bislang nur im Pokal gegen Viktoria Köln im Einsatz gewesen. In Halbzeit eins nur einmal zum Zweck der Abwehr eines Schusses mit den Händen am Ball. Mit dem Fuß mit dem ein oder anderen schlampigen Pass zum Mitspieler. Wehrte einen Ball per Kopf ab (60.).

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 2: Im Vergleich zum hüftsteifen Außenverteidiger Pavard eher ein spielerisch starker Typ wie Stamm-Linksverteidiger Alphonso Davies auf der Gegenseite, wenn auch nicht ganz so schnell. An vielen Offensivaktionen beteiligt. Sah später gelb (65.).

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Zunächst wenig gefordert von der Offensive der Tschechen. Geriet erst später in Bedrängnis. Kam zu spät beim 2:4.

Stanisic mit unsicheren Momenten

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Bekam nach einem Kopfballduell mit Pilsens Riese Chory den Fuß des Tschechen ins Gesicht (17.), musste behandelt werden, verlebte danach aber einen vergleichsweise ruhigen Abend.

JOSIP STANISIC – NOTE 4: Wurde zwar nicht so schwindelig gespielt wie von Dortmunds Adeyemi, hatte aber selbst gegen den FC Harmlos Pilsen unsichere Momente.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Verblasste fast gegen den überragenden Nebenmann Goretzka. War in Durchgang zwei mehr gefordert als Leader.

LEON GORETZKA – NOTE 1: Durfte sich in Minute 25 auch mal in die Torschützenliste eintragen (zum 3:0) - und zehn Minuten später gleich noch mal (zum 4:0). Einmal vom Strafraumrand, einmal per Lupfer - sein erster Doppelpack in der Königsklasse.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Kam bis auf seine präzise Vorarbeit zu Müllers 2:0 nicht ganz so spektakulär zur Geltung wie seine Sturmkollegen. Machte nach der Pause Platz für Choupo-Moting.

Mané netzt elegant ein

LEROY SANÈ – NOTE 2: Schickte Goretzka zum 4:0 per Zauberpass steil - und bekam dafür vom Torschützen das beinahe schon traditionelle Küsschen auf den Hals. Auch sonst wieder an fast allen offensiven Aktionen der Bayern beteiligt. WM-Form!

SADIO MANÈ – NOTE 2: Sauste in Minute zehn von links mit Schwung auf die Kette zu, spielte Doppelpass mit Goretzka und netzte elegant zum 1:0 ein - großes Tennis. Danach kaum noch Szenen.

THOMAS MÜLLER – NOTE 2: Bekam nach seiner Corona-Pause nicht nur wie geplant Spielzeit vom Coach eingeräumt, sondern traf auch gleich wieder: aus kurzer Distanz nach perfekter Vorarbeit von Coman zum 2:0 (14.). Ließ sich nach einem Stoß in den Rücken lieber auswechseln (28.).

MATHYS TEL – NOTE 2: Der früh für den angeschlagenen Müller eingewechselte Jung-Star hatte in Minute 43 seinen ersten Champions-League-Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber am Keeper. Selbstbewusst, traute sich viel zu.

Choupo-Moting ohne Torchance

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 3: Durfte nach der Halbzeit für Coman ran. Ohne Torchance.

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 3: Kam in Minute 55 für Goretzka, traf die Latte (76.).

PAUL WANNER – NOTE 3: Der 16-Jährige ersetzte Upamecano nach 70 Minuten, bereitete fast Bayerns 5:2 vor, doch Gravenberch scheiterte.

MARCEL SABITZER – NOTE 3: Kam spät, hatte keine nennenswerte Szene mehr.