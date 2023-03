Vor Partie gegen Leverkusen: Rummenigge und Alonso mit Lobeshymnen

Am Sonntag kommt es beim Duell des FC Bayern in Leverkusen zum Wiedersehen mit Xabi Alonso. Vor der Partie gab es von Karl-Heinz Rummenigge viel Lob für den Spanier. Auch Alonso selbst äußerte sich zur Partie und schwärmte vor allem von Joshua Kimmich.

Steht mit Leverkusen auf dem neunten Platz in der Tabelle: Trainer Xabi Alonso.

München - Wenn der FC Bayern am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) auf Leverkusen trifft, kommt es zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Xabi Alonso.

Der 41-Jährige spielte von 2014 bis 2017 für den deutschen Rekordmeister, nun ist er Chefcoach der Werkself. Vor dem Spiel gab es deshalb für seine bisherigen Erfolge reichlich Lob von Karl-Heinz Rummenigge.

Rummenigge und Hoeneß überlegten Alonso als Co-Trainer nach München zu holen

"Leverkusen hat Xabi diese Chance gegeben, und es sieht danach aus, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern vor dem Duell im "Münchner Merkur/tz"-Interview: "Sie kommen immer besser ins Rollen."

Die Werkself ist unter dem Welt- und Europameister im Aufwind und holte aus den letzten sechs Spielen fünf Siege und ein Remis. Mit dessen Entscheidung, Trainer zu werden, sei für Rummenigge ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Schon nach Alonsos Karriereende bei den Bayern hätten er und Uli Hoeneß überlegt, ihn als Co-Trainer nach München zu holen. Mit dem Engagement bei Bayer sieht Rummenigge nun den ersten guten Schritt im Profi-Fußball gemacht.

Nicht nur auf dem Rasens schätze der 67-Jährige den einstigen Mittelfeldstrategen sehr: "Ich fand ihn immer als Typen gut. Er war auf dem Platz ein Gentleman-Fußballer – aber auch im normalen Leben." Ob bei all dem Lob der Weg des Basken irgendwann auch auf die Trainerbank des FC Bayern führen könnte? "Ich bin überzeugt: Er wird als Trainer seinen Weg gehen. Genau so, wie er es als Spieler getan hat", meinte Rummenigge vielsagend.

Alonso mit Sonderlob für Joshua Kimmich: "Es gefällt mir, wie er spielt"

Alonso selbst freut sich auf die Partie gegen seinen Ex-Klub. "Ich habe tolle Erinnerungen an meine Zeit in München. Es wird schön sein, alte Bekannte und Freunde wiederzusehen", sagte der Spanier in einem Interview auf der Website des FC Bayern. Dabei gab es vor allem Sonderlob für Mittelfeldstratege Joshua Kimmich: "Er hat sich gut entwickelt. Seine Pässe sind besondern, seine Spielintelligenz ebenfalls. Es gefällt mir, wie er spielt."

Die starke Entwicklung des 28-Jährigen habe Alonso in den letzten Jahren nicht überrascht. "Als ich Joshua das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass er eine große Zukunft haben wird, allein aufgrund seiner Spielweise, seiner Persönlichkeit und seines Charakters", so der 41-Jährige. Alonso spielte zwischen 2014 und 2017 zusammen mit Kimmich beim FC Bayern und gewann in dieser Zeit dreimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal.