Taktik-Interna veröffentlicht: Nagelsmann ärgert sich über Bayern-Maulwurf

Ein bislang unbekannter Mitarbeiter des FC Bayern hat den Matchplan der Münchner vor dem Spiel gegen den VfL Bochum öffentlich gemacht. Nun erklärt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, warum sich die Suche nach dem Maulwurf so schwer gestaltet.

München - Der FC Bayern kann am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) in Leverkusen den vierten Sieg in Folge einfahren. Doch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Werkself überschattete ein anderes Thema die Gesprächsrunde an der Säbener Straße: Der FC Bayern hat (wieder) einen Maulwurf in seinen Reihen. Dieser hatte vor dem Spiel gegen den VfL Bochum den Matchplan von Trainer Julian Nagelsmann publik gemacht und konnte noch immer nicht entlarvt werden.

Nagelsmann verärgert über Maulwurf beim FC Bayern

Die bisher erfolglose Suche erklärt sich der Landsberger mit Humor. "Maulwürfe stehen unter Artenschutz. Deswegen ist die Suche nach dem Maulwurf sehr, sehr kompliziert", sagte Nagelsmann. Dennoch ist der Bayern-Trainer natürlich verärgert: "Ich denke da schon viel darüber nach, weil ich mich frage, was die Person damit bezwecken will. Das erschließt sich mir nicht."

Für Nagelsmann ist das Durchstechen der Taktik-Interna ein absolutes No-Go. "Mir ist es wichtig, dass ich abends in den Spiegel schauen kann, weil ich gut mit einem Spieler und Kollegen umgegangen bin. Diese Person wird hoffentlich nicht so gut in den Spiegel schauen können", sagte der 35-Jährige.

Maulwurf schadet dem gesamten FC Bayern

Dennoch erklärte Nagelsmann, dass es auch mit Kenntnis des Matchplans für jeden Gegner schwer wäre, den deutschen Rekordmeister direkt zu entschlüsseln. Gleichzeitig gab Nagelsmann aber zu: "Es macht es für die Gegner schon leichter." Damit schade der FC-Bayern-Maulwurf nicht nur ihm, sondern auch dem gesamten Team.

Damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert, will der Trainer des FC Bayern von nun an mehr Acht geben. "Ich werde halt immer weniger mit denjenigen sprechen, die so etwas veröffentlichen", erklärte Nagelsmann. So gelangt der Matchplan für das letzte Spiel vor der Länderspielpause gegen Leverkusen mit Sicherheit nicht vor Anpfiff an die Öffentlichkeit...