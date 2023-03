Viertelfinale der Champions League: FC Bayern trifft auf Manchester City

Der FC Bayern bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Für die Münchner kommt es damit zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Pep Guardiola.

München - Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Manchester City. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Es kommt also zum Wiedersehen mit Pep Guardiola, der mit den Münchnern zwischen 2013 und 2016 unter anderem drei Mal Deutscher Meister wurde.

"Ich spiele gerne gegen die Guten. Da sind unsere Jungs sehr konzentriert. Das ist eine Top-Paarung. Es ist ein schwerer Gegner, meiner Meinung nach der stärkste. Das ist wieder ein kleines Finale", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz nach der Auslosung über das schwere Los.

Oliver Kahn über City-Los: "Wir werden bereit sein"

Auch Vorstandsboss Oliver Kahn zeigte sich nach der Auslosung selbstbewusst. "Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München. Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein", sagte Kahn.

"Auf dieses Duell können sich unsere Fans und die Fußball-Fans auf der ganzen Welt freuen", kommentierte der einstige Weltklasse-Keeper. "Es wird ein Wiedersehen mit Pep Guardiola, mit Erling Haaland, mit guten Bekannten aus der Bundesliga. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen. Das ist die Herausforderung – und der stellen wir uns gerne."

Manchester City fertigte RB Leipzig mit 7:0 ab

Der amtierende englische Meister hatte sich im Achtelfinale gegen RB Leipzig durchgesetzt – nach einem 1:1 im Hinspiel gewannen die "Skyblues" das Rückspiel mit 7:0. Top-Stürmer Erling Haaland (wettbewerbsübergreifend 39 Tore in 36 Spielen) steuerte alleine fünf Treffer bei. Insgesamt sind beide Teams bereits sechs Mal aufeinandergetroffen, die Bilanz ist mit drei Siegen pro Klub ausgeglichen.

"Haaland ist einer der besten Stürmer der Welt, er macht das sehr, sehr gut dort. Wir haben aber schon gegen Paris sehr gut verteidigt. Ich glaube aber, dass sich City aktuell noch besser präsentiert. Ich glaube, City gegen Bayern ist das spannendste Duell im Viertelfinale", sagte Salihamidzic weiter.

Sollten sich die Bayern gegen City durchsetzen, geht es im Halbfinale gegen den Sieger des Duells Real Madrid und FC Chelsea.

Die Viertelfinals im Überblick FC Bayern gegen Manchester City

Real Madrid gegen FC Chelsea

Inter Mailand gegen Benfica

AC Mailand gegen SSC Neapel

Die Münchner hatten in der ersten K.o.-Runde mit zwei Siegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain um Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar ausgeschaltet. Schon in der Gruppenphase hatte das Team von Trainer Julian Nagelsmann alle sechs Partien gewonnen und ist ein Topfavorit auf den Titelgewinn.

CL-Viertelfinale: FC Bayern bestreitet Rückspiel daheim

"Ich wüsste keine Mannschaft, die 'Juhu' schreit, wenn sie auf den FC Bayern trifft", hatte Bayern-Kapitän Thomas Müller zuletzt selbstbewusst gesagt. In der Vorsaison waren die Bayern im Viertelfinale allerdings überraschend am FC Villarreal gescheitert.

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 11. und 12. April ausgetragen. Die Rückspiele sind für die Woche darauf angesetzt. Die Bayern spielen zunächst auswärts und haben in der entscheidenden Partie Heimrecht.