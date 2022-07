Vor FC Bayern: Sky-Experte Didi Hamann sieht BVB als Meister!

Der Sky-Experte setzt auf den BVB als Meister und vermisst beim FCB den Spielertyp Arbeiter.

Fußball satt: DFL-Supercup zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern am Samstag (live bei Sky und im Free-TV bei Sat.1), eingebettet ins Wochenende der ersten DFB-Pokalrunde (Sky sowie ARD/ZDF). Und in etwas mehr als einer Woche startet die Bundesliga-Saison mit dem Auftakt der Bayern bei Eintracht Frankfurt (DAZN und ebenfalls im Free-TV bei Sat.1).

Deshalb sieht Didi Hamann BVB vor FC Bayern

Didi Hamann von Sky tippt Borussia Dortmund als Meister - wie schon vor einem Jahr, damals erfolglos. Die Argumente des ehemaligen Bayern-Mittelfeldspielers: "Mit Schlotterbeck und Süle haben sie zwei der besten deutschen Innenverteidiger geholt. Hinten waren sie bisher anfällig. Dazu noch Karim Adeyemi vorne und Salih Özcan im Mittelfeld. Özcan selbst oder zumindest diesen Spielertypen, einen Arbeiter, hätte ich mir auch für Bayern gewünscht. Du brauchst diese Spieler, diesen Mix. Zu viele Künstler sind nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass die Bayern davon den einen oder anderen zu viel haben."

Seitenhieb auf Transfers von FC Bayern

Ein Seitenhieb auf die Münchner, die laut Hamann zwar "gut eingekauft haben, vom Papier und von den Namen her. Nur du brauchst auch Wasserträger und Arbeiter. Deshalb ist man nun an Konrad Laimer interessiert. Du kannst nicht nur Spieler haben, die vorneweg gehen wollen und sagen: Ich bin der Mann. Ob sie da die Mischung hinbekommen, bin ich gespannt."

Der (mindestens) 67-Millionen-Euro-Mann Matthijs de Ligt, an der Säbener Straße als neuer Abwehrchef auserkoren, war laut Hamann zuletzt bei Juventus Turin nur "ein Mitläufer, der jetzt in eine Mannschaft voller Topstars kommt mit Weltmeistern in der Abwehr wie Lucas Hernández und Benjamin Pavard".