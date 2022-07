Fix: FC Bayern verpflichtet Top-Talent Mathys Tel von Stade Rennes

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: Der FC Bayern holt Offensiv-Juwel Mathys Tel von Stade Rennes. "Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa", sagt Hasan Salihamidzic.

München - Der Transfer von Mathys Tel zu Bayern München ist offiziell perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag mitteilte, unterschreibt der 17 Jahre alte, hoch veranlagte Angreifer einen Vertrag bis 2027. Der Franzose kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes und kostet eine feste Ablöse von 20 Millionen Euro, die bis auf 28,5 Millionen Euro anwachsen kann.

"Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer", freute sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den Neuzugang: "Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen."

Mathys Tel wechselt zum FC Bayern: Nagelsmann träumt von 40 Toren

Die Bayern haben große Erwartungen an den Teenager, der als größtes europäisches Stürmertalent gilt. Tel sei verständlicherweise kein "Eins-zu-eins-Ersatz" für Robert Lewandowski, sagte Trainer Julian Nagelsmann, er habe freilich "die Vision, dass er eines Tages 40 Tore schießt. Aber wenn er in dieser Saison zehn Tore schießt, wären wir sehr glücklich."

Tel hat kaum Erstliga-Erfahrung: Für Rennes kam er in der Ligue 1 lediglich zu sieben Kurzeinsätzen über 49 Minuten. Seine Qualitäten als Torjäger stellte er aber schon in den Junioren-Nationalmannschaften unter Beweis: In der U18 traf er in sechs Spielen fünf Mal, in der U17, die er im Mai als Kapitän zum EM-Titel führte, erzielte er in neun Partien ebenfalls fünf Tore.

FC Bayern: Nagelsmann will Weltklassespieler entwickeln

Tel ist der fünfte Neue nach Sadio Mane (32 Millionen plus bis zu 9 Millionen Euro), Matthijs de Ligt (67+10), Ryan Gravenberch (18,5+5,5+Beteiligung bei Weiterverkauf) und Noussair Mazraoui (ablösefrei) - und er passt ins Konzept: "Wir suchen junge Spieler, die wir zu Weltklassespielern entwickeln können, und er könnte einer dieser Spieler sein", sagte Nagelsmann.