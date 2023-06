Victor Osimhen wieder Thema beim FC Bayern: 100 Millionen für Plan B?

Nach der ersten Abfuhr bei Harry Kane solle der FC Bayern lauern, wie der Poker um Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel verläuft.

München - Die erste Offerte des FC Bayern für Harry Kane an die Tottenham Hotspur – abgeschmettert! Soweit, so klar.

Nun wird an der Säbener Straße für die Mission "Neuer Neuner" offenbar am Plan B gearbeitet: Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel. Über diese Gedankenspiele berichtet die "Gazzetta dello Sport".

FC Bayern ist bereit, das Angebot von PSG für Osimhen zu überbieten

Demnach beobachten die Bayern, wie sich der Transfermarkt rund um den 24 Jahre alten Torjäger entwickelt und könnten nach Abschluss des Kim-Transfers gleich noch einmal bei den Süditalienern durchklingeln.

Das grundsätzliche Interesse an Osimhen haben die Bayern nie verhehlt. Der Plan, den die Gazzetta skizziert, käme den Bayern teurer als der Kane-Transfer. 70 Millionen Euro betrug das erste Angebot für Kane, Tottenham will 90. Für Osimhen wäre der FCB angeblich bereit, das erste Angebot von Paris St. Germain von rund 100 Millionen Euro zu überbieten. Ein Plan, der insofern zu rechtfertigen wäre, da Osimhen sechs Jahre jünger als der beinahe 30-jährige Kane ist – und insofern noch mal für teures Geld weiterverkauft werden könnte.

Victor Osimhen: Über Wolfsburg und Neapel zum FC Bayern?

Der Nigerianer kam in der Bundesliga zu seinem Profidebüt, er bestritt im Mai 2017 zwei Einsätze für den VfL Wolfsburg und in der Saison darauf zwölf weitere (ohne Treffer). Später verliehen und verkauften ihn die Niedersachsen für 3,5 Millionen Euro an RSC Chaleroi. Ein Schnäppchen!

Seitdem hat sich der Mittelstürmer prächtig entwickelt. In der Vorsaison traf er für Neapel in der Serie A in 32 Spielen 26 Mal. Dazu kamen fünf Kisten in sechs Champions-League-Einsätzen. Diese Qualität hat ihren Preis.