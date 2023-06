Handkuss, Gaga, Millionen-Villa: Der FC-Bayern-Wunschspieler Harry Kane von A bis Z

Harry Kane steht beim FC Bayern oben auf der Liste. Die AZ stellt die englische Sturmlegende von Tottenham Hotspur von A bis Z vor.

Vollblutstürmer: Nur ein Stürmer hat in der Premier League bisher öfter getroffen als Harry Kane.

München - Oan Neuner, bitte! Der FC Bayern macht auf seiner Stürmersuche ernst und umwirbt Harry Kane. Die AZ stellt den 29 Jahre alten englischen Torjäger von A bis Z vor.

Abfuhr: Die Gunners entließen den neunjährigen Kane aus ihrer Akademie – zu pummelig. Tottenham griff zu.

Bayern: Laut Kane ein "top, top Klub". Was die Gerüchte um einen Wechsel von den Spurs nach München schon vor der WM nährte. Transfersumme: wohl 70 bis 80 Mio. Euro, Tottenham will 100 Mio. Euro.

Letztes Jahr soll Harry Kane fast bei Manchester City gelandet sein

Colaflasche: Berühmt im Fußball. Cristiano Ronaldo stellte sie auf einer Pressekonferenz mal weg. Und Kane? Schoss gegen Brighton erst ein Tor und als ein Zuschauer eine Colaflasche auf den Jubelnden warf, trat er sie Volley weg.

Denkste: Manchester und Kane – wird das noch was? Angeblich war zwischen City und ihm vor einem Jahr schon alles klar. 160 Mio. Euro Ablöse, verdoppeltes Gehalt. Es kam anders. Und auch in diesem Sommer? Roch es erst nach einem Wechsel zu United.

Elfmeter: Ein Engländer, der (gegen Deutschland) einen wichtigen Elfmeter trifft? Ja, Kane machte es anders als Gascoigne & Co.. Traf in der Nations League kurz vor Ende zum 1:1.

Fitness: Nach einigen Blessuren leistet er sich einen spanischen Experten, der monatlich für eine Woche kommt.

Uli Hoeneß hielt mögliche Transfersumme für Harry Kane einst für "gaga"

Gaga: Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf der AZ-Veranstaltung "Das Rote Sofa" im März zu einem Kane-Zugang: "Ich halte den Transfer für völlig gaga. Das ist ein super Spieler, keine Frage, aber das sind Beträge, die ich als Präsident nie bezahlen würde."

Handkuss: Macht er zum Torjubel. Dankesgeste an seine Frau Kate.

Ideenreich: Wie genial waren seine Eltern, als sie ihn wie den Wirbelsturm "Hurrikan" nannten? Ideal für die wortspielverliebte britische Presse.

Jugendheld: Teddy Sheringham, wegen seiner Abschlussqualitäten. Auch Ronaldo (Brasilien) bewunderte er.

Harry Kane hat (bald) vier Kinder

Kinder: Mit Kate hat er zwei Töchter (Ivy und Vivienne Jane, geboren in 2017 bzw. 2018) und einen Sohn (Louis Harry, geboren 2022). Derzeit ist Nummer vier unterwegs. Sein Vater Pat und sein Bruder Charlie beraten ihn.

Lewy: Einen Neuner wie Robert Lewandowski wollen die Bayern wieder haben. Bekämen sie mit Kane.

Marke: Über die Firma "HK28" ist er Werbepartner weltweit. Vorsicht, ihr Adidas-Bayern: Nike! Aber dem FCB würde es nie passieren, dass ein Neuzugang im falschen T-Shirt vorgestellt wird.

NFL: Die Kanes haben ihre Hunde Brady und Wilson genannt – nach den Star-Quarterbacks Tom Brady und Russell Wilson. Brady gefiel es in Fröttmaning jedenfalls bestens.

Orden: Seit 2019 Träger des Most Excellent Order of the British Empire.

Neben Fußball mag Harry Kane offenbar auch Autos

Putten: Golf hat es ihm angetan, aber nicht so sehr wie Gareth Bale. Kane spielt hin und wieder bei Promi-Runden mit.

Qualität: Setzt auf englische Autos (Jaguar, Bentley, Range Rover). Beim Umzug nach München käme wohl ein Ingolstädter Modell dazu.

Rekord: Die Torbestmarke in der Premier League hätte Kane (213 Treffer) bei Verbleib auf der Insel in Reichweite. Aktuell hält sie Alan Shearer (260).

Stiftung: Kane setzt sich über die 2022 gegründete Harry Kane Foundation langfristig für mehr Verständnis zur mentalen Gesundheit ein.

In der englischen Nationalmannschaft ist Harry Kane der Kapitän

Three Lions: Kane überholte kürzlich die Legende Wayne Rooney (mit 53 Toren für England) und hat nun 56 Mal für das Nationalteam geknipst. Zudem ist er Englands Kapitän. Damit in den Fußstapfen von Größen wie Bobby Moore, Steven Gerrard und David Beckham.

Unerfahren: Ist er, wenn es Titel mit seinen Teams angeht. Weder mit den Spurs noch mit dem Nationalteam hat er bisher einen abgestaubt. Könnte sich bei Deutschlands Serienmeister ja ändern.

Villa: 20 Millionen Euro ist das Haus in London wert, in dem die Familie lebt. Miete: eine Million pro Jahr.

Wochengehalt: Tottenham zahlt ihm angeblich pro Woche umgerechnet 200.000 Euro – Bestverdiener bei den Hotspurs. Genau ein Wochengehalt hat er dann auch für den Verlobungsring ausgegeben. Handkuss drauf!

Ein Heim-Fitnessstudio für das perfekte Training

X-Faktor: Eine Einladung zur Premiere des neuen Bond-Films? Kriegen nur Auserwählte wie Kane.

Yoga: Entspannung ist Teil seiner Vorbereitung auf das Training. Hat auch ein Heim-Fitnessstudio.

Zwölfmal: So oft traf er in der Quali zur WM 2022. Einem Spieler gelangen weltweit mehr: Ali Mabkhout (UAE). Auch ein Stürmer, wesentlich günstiger. Wobei: Er spielt in der arabischen Liga, alles möglich.