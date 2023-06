Überraschende Wende: FC Bayern und Sponsor Qatar Airways beenden Zusammenarbeit

Seit 2018 war Qatar Airways Sponsor des FC Bayern. Nun wurde die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet, wie es heißt.

München - Überraschende Entwicklung an der Säbener Straße: Der FC Bayern wird seine Partnerschaft mit der Fluggesellschaft Qatar Airways beenden, das gaben Airline und Verein in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwochmorgen bekannt. Im Statement ist von einer Trennung im "gegenseitigen Einvernehmen" die Rede. Zuerst hatte die " " berichtet.

"Der FC Bayern und Qatar Airways haben erfolgreich zusammengearbeitet und voneinander gelernt. Dafür möchte ich mich bei Qatar-Airways-Chef Akbar Al Baker bedanken. Wir wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Qatar Airways alles Gute für die Zukunft", sagt Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen zum Ende der Partnerschaft. Und Al Baker ergänzt: "Der FC Bayern ist ein großer Fußballklub, dessen Spiele wir mit Freude und Leidenschaft mitverfolgt haben." Zudem sprach der Airline-Chef von einer "fruchtbaren Partnerschaft".

FC Bayern und Qatar Airways: Vieles deutete auf eine Verlängerung hin

Das Ende der Zusammenarbeit kommt einer Kehrtwende gleich, vieles hatte auch zuletzt darauf hingedeutet, dass die Münchner mit Qatar Airways verlängern werden. Erst kürzlich hatte Präsident Herbert Hainer gesagt, dass es Gespräche über eine Verlängerung gebe. "Es geht uns neben finanziellen und den rechtlichen auch um die sozialen Aspekte. Wir reden mit Qatar Airways und dann schauen wir, was dabei rauskommt", erklärte Hainer dazu.

Der Katar-Deal war das Thema, das zwischen Fanszene und Verein wohl für den meisten Zündstoff gesorgt hatte. Die Anhänger kritisierten die Zusammenarbeit aufgrund der höchst umstrittenen Menschenrechtssituation in Katar. 2021 eskalierte die Situation auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Als es um die Katar-Anträge der Anhänger ging, kam es zu Tumulten unter den Mitgliedern. Nach der Veranstaltung polterte Uli Hoeneß gegen Bayern-Mitglied Michael Ott, der zu den schärfsten Katar-Kritikern gehört: : "Ihr Auftritt war peinlich! Das ist der Fußballklub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International."

Zudem waren auch im Stadion immer wieder Plakate und Banner der Fans zu sehen, in denen die Anhänger eine sofortige Beendigung des Sponsorings forderten.

Protest-Plakat der Bayern-Fans gegen das Sponsoring der Münchner durch Qatar Airways im November 2021. © Sascha Walther/dpa

Neuer FC-Bayern-Sponsor: Wer folgt auf Qatar Airways?

Die Fluggesellschaft war seit 1. Juli 2018 Sponsor des Klubs, unter anderem auch auf dem Trikot. Der Deal soll den Münchnern pro Jahr 25 Millionen Euro eingebracht haben.

Der Vertrag mit Qatar Airways läuft zum 30. Juni aus und wird nun also nicht verlängert. Über einen möglichen Sponsoring-Nachfolger ist noch nichts bekannt.