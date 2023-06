Kane plötzlich Königslösung für den FC-Bayern-Sturm: Hoeneß und sein "Gaga"-Rückzieher

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer hat sich der FC Bayern offenbar auf die ganz große Lösung festgelegt und macht nun ernst bei Harry Kane. Kurios: Erst im März hatte Uli Hoeneß eine Verpflichtung des Torjägers bei einer AZ-Veranstaltung noch nahezu ausgeschlossen.

München - Ein Jahr nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ist der FC Bayern noch immer auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Transfer-Ausschuss um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nun auf keinen Geringeren als Harry Kane festgelegt.

Harry Kane ist die Wunschlösung des FC Bayern – und scheint nun wieder zum Top-Thema zu werden. © IMAGO / PRiME Media Images

Schon in der vergangenen Woche waren erneut Gerüchte um einen Transfer des englischen Nationalstürmers nach München aufgekommen. Diese wurden zu Wochenbeginn erneut befeuert: Bei einem Treffen sollen sich die Bayern-Bosse am Montag dazu entschlossen haben, von einer Verpflichtung eines kostspieligen Sechsers vorerst Abstand zu nehmen und voll auf den Torjäger der Tottenham Hotspur zu gehen.

Gespräche mit Kanes Management und dessen Familie soll es bereits gegeben haben, berichtet "Sky". Der 29-Jährige hat sich demnach dazu entschieden, bei einem Wechsel ins Ausland ausschließlich zum FC Bayern wechseln zu wollen.

FC Bayern geht jetzt wohl voll auf Harry Kane

Am Dienstag die nächste Entwicklung: Wie der für gewöhnlich gut informierte Reporter David Ornstein vom Portal "The Athletic" berichtet, haben die Münchner ein erstes offizielles Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni abgegeben. Der Vertrag des Stürmers läuft 2024 aus, nächstes Jahr wäre er also ablösefrei. Kane und Bayern – das Thema wird immer heißer!

Dass sich die Bayern nun tatsächlich auf Kane als Königslösung festlegen, kommt durchaus überraschend. Gerüchte um eine Verpflichtung gab es zwar schon häufiger, wirklich konkret wurde es allerdings nie. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wolle lieber auf der Insel bleiben, hieß es stets. Außerdem schien es unwahrscheinlich, dass die Münchner für einen Spieler im fortgeschrittenen Alter eine derart hohe Ablöse auf den Tisch legen.

Im März hielt Uli Hoeneß eine Kane-Verpflichtung noch für "völlig gaga"

Daraus machte auch Uli Hoeneß keinen Hehl. Im März war der Ehrenpräsident des FC Bayern auf der AZ-Veranstaltung "Das Rote Sofa" zu Gast und wurde dabei auch nach einem Transfer von Kane befragt. Für Hoeneß war eine Verpflichtung des Engländers zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Thema, wie er unmissverständlich klarmachte.

"Ich halte den Transfer für völlig gaga. Das ist ein super Spieler, keine Frage, aber das sind Beträge, die ich als Präsident nie bezahlen würde", stellte der langjährige Bayern-Macher klar und wischte einen Transfer des Weltklasse-Torjägers damit vom Tisch. Hoeneß weiter: "Manchester City wollte letztes Jahr noch 160 Millionen für den bezahlen. Ich glaube nicht, dass er jetzt viel billiger wäre."

Reichen 70 Millionen Euro an Ablöse für Harry Kane zum FC Bayern?

160 Millionen Euro müsste man in diesem Sommer wohl nicht auf den Tisch legen, billig wäre eine Verpflichtung dennoch nicht. Laut "Sky" wurde das erste Angebot der Münchner von Tottenham umgehend abgelehnt. Deren Klubboss Daniel Levy hat die Hoffnung einen Verbleib seines Superstars demnach noch nicht aufgegeben haben und würde am liebsten verlängern.

Er wäre demnach erst ab einer Ablöse von 100 Millionen Euro bereit, Kane ziehen zu lassen. Angesichts der Tatsache, dass der Vertrag des Stürmers nächstes Jahr ausläuft und er mit 29 Jahren kein allzu großes Entwicklungspotenzial hat, eine stolze Summe.