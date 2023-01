Vertrag von Yann Sommer bis 2025 zeigt: Manuel Neuer ist beim FC Bayern nicht mehr unantastbar

Der FC Bayern hat mit Yann Sommer einen Ersatz für Manuel Neuer gefunden. Die Vertragslaufzeit des Schweizers ist auch eine Ansage an den aktuell verletzten Keeper der Münchner.

München - "Nach der schweren Verletzung Manuel Neuers hat der FC Bayern Yann Sommer, 34, von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Sommer wird einen Vertrag bis 30. Juni 2025 erhalten", schrieben die Münchner am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Nach einem langen Transfer-Poker war die Verpflichtung des Gladbacher Kapitäns keine Überraschung mehr, seine Vertragslaufzeit beim deutschen Rekordmeister hingegen schon.

Manuel Neuer reagiert auf die Verpflichtung von Yann Sommer

Der Kontrakt des Schweizer Torhüters läuft nun eine Spielzeit länger als der von Neuer, der nur noch bis 2024 an die Münchner gebunden ist.

Zwar reagierte der Ex-Schalker, genauso wie der bis 2025 verliehene Alexander Nübel, auf den Instagram-Beitrag zu Sommers Verpflichtung mit "Gefällt mir" – ganz so erfreut dürfte der 36-Jährige allerdings nicht sein. Denn Sommers Zweieinhalbjahres-Vertrag bedeutet auch: Neuer ist beim FC Bayern nicht mehr unantastbar!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sommer wird sich in der kommenden Saison nicht mit der Ersatzrolle zufriedengeben

Sollte der deutsche Nationalkeeper nach seinem Unterschenkelbruch wie angedacht zur neuen Spielzeit 2023/24 wieder fit sein, dürfte es zu einem offenen Konkurrenzkampf um die Nummer eins beim FC Bayern kommen. Anders als Sven Ulreich, der wie Neuer einen Vertrag bis 2024 besitzt, wird sich der 80-malige Schweizer Nationalspieler nicht mit der Ersatzrolle zufriedengeben.

"Wir haben mit Manu einen herausragenden Torwart, der im Sommer hoffentlich gesund zurückkommt, wenn die Verletzung gut verheilt, wovon ich ausgehe. Ein Knochenbruch ist generell etwas, was sehr gut verheilt und was man danach sehr gut belasten kann", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch auf der Pressekonferenz.

Überstürzen dürften die Bayern-Verantwortlichen bei Neuer allerdings nichts, da man im Falle eines nicht optimalen Heilungsverlaufs auch in der kommenden Saison durch die Verpflichtung von Sommer bestens zwischen den Pfosten aufgestellt ist.

Bereits am Freitagabend gegen RB Leipzig (20.30 Uhr, Sat.1, DAZN und im AZ-Liveticker) könnte Sommer sein Debüt im Dress der Münchner feiern. "Ich freue mich, dass es jetzt losgeht, dass ich die Jungs kennenlerne und mit ihnen auf dem Platz an den großen Zielen arbeiten kann", erklärte Bayerns neue Nummer eins – vorerst darf er das als Stammtorwart tun...