Verletzter Keeper des FC Bayern: Sven Ulreich zeigt sich kämpferisch

Sven Ulreich meldet sich bei seinen Fans - mit dicker Bandage, aber guter Laune.

München - Nach seinem Verletzungsschock im Training kann Bayern-Torhüter Sven Ulreich wieder lachen. Am Mittwoch postete der 33-Jährige ein Foto bei Instagram, das ihn mit Krücken und bandagiertem Knie zeigt.

"DANKE für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche, die mich die letzten Tage erreicht haben. Ich werde jetzt alles geben, um zeitnah wieder fit und für mein Team da sein zu können", schrieb "Ulle" an seine Fans.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ulreich könnte den Bayern zwei Monate fehlen

Bei einem Zusammenprall mit Michaël Cuisance hatte sich Ulreich eine Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk zugezogen, er könnte bis zu zwei Monate ausfallen.

Christian Früchtl wird Ulreich daher am Freitag beim Auswärtsspiel in Fürth und in den nächsten Wochen als Ersatztorhüter hinter Manuel Neuer vertreten.