Unerwarteter Retter: Half Lewandowski-Berater Pini Zahavi dem FC Bayern im Deal um Harry Kane?

Beim Bundesliga-Auftakt in Bremen stand Harry Kane erstmals in der Startelf des FC Bayern. Dafür verantwortlich ist auch jemand, der an der Säbener Straße bis vor kurzem noch für Angst und Schrecken sorgte.

22. August 2023 - 12:26 Uhr | Victor Catalina