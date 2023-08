Umbruch beim FC Bayern geht weiter: Wer weg will, wer noch kommen soll

In elf Tagen schließt das Transferfenster. Beim FC Bayern könnte es noch zu einigen Veränderungen im Kader kommen. Neben Benjamin Pavard gibt es weitere Fragezeichen.

Benjamin Pavard will den FC Bayern verlassen, unter anderem hat Inter Mailand Interesse am Franzosen.

München - Elf Tage sind es noch. Elf Tage fahnden, feilschen und verhandeln von diesem Dienstag an, ehe am 1. September um 18 Uhr das Transferfenster für die Klubs der Bundesliga schließt. Und alle Sportdirektoren und Kaderplaner endlich ein wenig durchatmen dürfen. War ja auch schon einiges los diesen Sommer – nicht zuletzt beim FC Bayern.

Lucas Hernández (27), Sadio Mané (31), Marcel Sabitzer (29) und Yann Sommer (34) haben die Münchner unter anderem schon verlassen, nun wurde auch die Leihe von Josip Stanisic (23) für eine Saison an Bayer Leverkusen vertraglich fixiert. Auf der anderen Seite holte Bayern Harry Kane (30), Min-jae Kim (26), Konrad Laimer (26) und Raphael Guerreiro (29) an die Säbener Straße. Ob es das schon gewesen ist? Eher nicht.

Wechselt Benjamin Pavard vom FC Bayern zu Inter Mailand?

Am dringendsten ist aktuell der Fall Benjamin Pavard (27). Der Franzose will unbedingt zu Champions-League-Finalist Inter Mailand wechseln – und offenbar rückt der Wechsel näher. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Montag schrieb, ist sich Inter mit Pavard einig.

Die Italiener sollen für den noch bis zum Sommer 2024 an den FC Bayern gebundenen Verteidiger ihr Angebot auf 28 Millionen Euro feste Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni erhöht haben. Sollte für Inter alles nach Plan laufen, könnte Pavard schon Mitte der Woche zu den medizinischen Untersuchungen in Mailand erwartet werden.

"Pavard will ja weg, das hat er eindeutig hinterlegt, sonst ist er im nächsten Jahr ablösefrei", sagte DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus am Montag bei einem Sponsorentermin in München. "Ich glaube schon, dass Pavard nächstes Jahr nicht mehr Spieler beim FC Bayern ist." Pavard wurde zuletzt auch insbesondere mit einem Abschied zu Manchester United in Verbindung gebracht, doch er will nach Italien gehen.

Lothar Matthäus: Lob für FC-Bayern-Neuzugang Konrad Laimer

Dennoch bleibt ein Fragezeichen, ob sich beide Klubs einigen – und ob Bayern im Falle eines Pavard-Abschieds Ersatz holt. Mit Noussair Mazraoui (25) gibt es zwar einen guten Rechtsverteidiger, dahinter wird es nach dem Stanisic-Abgang aber dünn. Bouna Sarr (31) ist keine ernsthafte Alternative, Bayern würde den Senegalesen gern verkaufen, doch es findet sich weiter kein Abnehmer.

Joshua Kimmich wird im zentralen Mittelfeld gebraucht – das meint auch Matthäus: "Kimmich und Leon Goretzka haben es in Bremen gut gemacht. Konrad Laimer ist ein Mentalitäts-Monster, ein Spieler, den jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hätte. Aber er muss darum kämpfen, in der ersten Elf zu stehen."

Lob vom TV-Experten für Neuzugang Konrad Laimer. © Sven Hoppe/dpa

Trainer Thomas Tuchel würde gern noch einen defensiv denkenden Sechser verpflichten, Achter Ryan Gravenberch (21) wiederum könnte in die Premier League wechseln. Liverpool und Manchester United an dem Niederländer dran. Leon Goretzka (28) will bleiben.

Kein neuer Super-Spieler beim FC Bayern in Sicht

Braucht Bayern daher wirklich noch einen Abräumer? "Ich glaube nicht, dass so einer jetzt noch verpflichtet wird", erklärte Matthäus: "Man hat ihn bisher nicht gefunden und was aktuell noch auf dem Markt ist, hat nicht mehr die Qualität, die der FC Bayern braucht. Man hat ja gute Spieler für dieser Position." Die hat man auch im Angriff nach der Kane-Verpflichtung. Youngster Mathys Tel (18) wird es jetzt schwer haben, auf Spielzeit zu kommen. Trotzdem will sich der Franzose wohl nicht verleihen lassen – sondern von Kane lernen.

Und im Tor? Dort ziehen sich die Verhandlungen mit Daniel Peretz (23) von Maccabi Tel Aviv hin. Der israelische Keeper soll die Nummer drei hinter Manuel Neuer (37) und Sven Ulreich (35) werden, er will kommen. Der Deal sollte letztlich noch klappen.