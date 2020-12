Umfrage: Soll der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden?

Eigene Talente statt externer Neuzugänge: Der FC Bayern will im Winter wohl nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden - was halten Sie von dieser Entscheidung?

München - Es ist wohl die intensivste Fußball-Saison aller Zeiten - auch für den FC Bayern: Inklusive der beiden Supercups haben die Triple-Sieger von Hansi Flick seit Saisonstart Ende September bereits 22 Spiele absolviert, das ist noch nicht einmal die Hälfte aller möglichen Partien in dieser Spielzeit.

FC Bayern setzt wohl auf Talente statt Millionen-Transfers

Insbesondere gegen Jahresende war den Stars des Rekordmeisters die extreme Belastung der vergangenen Monate deutlich anzumerken. Für wirkliche Regeneration war im straffen Terminkalender mit all seinen Englischen Wochen kein Platz, auch die kurze Winterpause bot kaum Zeit zur Erholung.

Auf dem Wintertransfermarkt werden die Münchner trotz der Vielzahl an Spielen aber wohl nicht aktiv werden. Wie die " " zuletzt berichtete, setzt man bei den Bayern lieber auf die Talente aus dem eigenen Campus, anstatt in Corona-Zeiten Millionen in Neuzugänge zu investieren.

Doch reicht das, um die großen Ziele des Rekordmeisters zu erreichen, oder braucht es im Januar externe Verstärkung? Stimmen Sie ab!