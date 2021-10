Uli Hoeneß schwärmt vom Bayern-Fußball: "Wie in Hollywood"

Mehr als angetan ist Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß derzeit vom Fußball des Rekordmeisters. "Wie wir Fußball spielen, ist ein Traum."

München - Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist begeistert von dem Fußball, den der FC Bayern gerade unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann aufführt.

Bei den jüngsten klaren Siegen gegen Bayer Leverkusen (5:1), Benfica Lissabon (4:0) und daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim (4:0) sei er sich als Zuschauer zeitweise vorgekommen "wie in Hollywood", sagte der 69 Jahre alte Hoeneß am Montagabend in München bei der Premiere der Doku-Serie "FC Bayern – Behind The Legend", die ab 2. November bei Prime Video gezeigt wird.

Hoeneß vergleicht Bayern-Spiele mit Elton-John-Konzert

"Wie wir Fußball spielen, ist ein Traum. Man sitzt ja da oben und denkt, das darf ja gar nicht wahr sein", schwärmte Hoeneß kurz vor dem schweren Zweitrunden-Pokalspiel der Münchner an diesem Mittwochabend beim Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach.

"Das ist schon erstaunlich, wie traumwandlerisch die Mannschaft Fußball spielt", sagte Hoeneß: "Und was mir am meisten gefällt, ist, dass sie bis zur letzten Minute heiß ist, Tore zu machen. Und das ist natürlich das, was der Zuschauer liebt. Der Zuschauer zahlt bei einem Elton-John-Konzert auch nicht nur für die ersten zehn Songs, sondern bis zum Schluss."