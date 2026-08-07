Überraschungen beim FC Bayern: Das sind die Gewinner der Asien-Tour

Einige Jungstars können sich beim FC Bayern empfehlen – ebenso Nathaniel Brown und Tom Bischof. Zwei Stars brauchen jedoch noch etwas Geduld.

Vor dem Test des FC Bayern in Hongkong gegen Aston Villa (2:1) war daheim an der Säbener Straße schon einiges los: Während die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Dante lautstark hinter zugezogenem Vorhang trainierte, absolvierten die Rekonvaleszenten Bryan Zaragoza, Serge Gnabry und Lennart Karl erneut ein individuelles Programm. Bei dem Trio wird es mit der Rückkehr noch dauern, Zaragoza soll ohnehin verkauft werden.

Braucht Zeit nach seiner Verletzung: Serge Gnabry. © IMAGO/Philippe Ruiz

Rückkehr der Stars naht

Karl und Gnabry brauchen weiter Geduld, ehe sie ins Teamtraining zurückkehren, da sind Neuzugang Ismael Saibari, Jamal Musiala und Alphonso Davies nach ihren Verletzungen schon näher dran. Womöglich sind sie in der kommenden Woche wieder im Mannschaftstraining dabei.

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Im fernen Asien haben in der Abwesenheit der Stars besonders die jungen Spieler für sich geworben. Die AZ nennt die Gewinner der Reise.

Sturmjuwel: Bastian Assomo (r.). © IMAGO/Jintak Han

Assomo nutzt seine Chance

Bastian Assomo: Der erst 16-Jährige erzielte den Siegtreffer im Testspiel gegen Jeju SK FC. Assomo ist körperlich stark und hat den nötigen Zug zum Tor. "Es ist brutal für sein Alter, wie er die Bälle fest macht und er hat einen sehr guten Abschluss", schwärmte Tom Bischof vom Stürmer.

Vorteil bei Trainer Vincent Kompany: Nathaniel Brown. © IMAGO/Venron Yuen

Nathaniel Brown: Weil Davies in München blieb, um dort fit zu werden, konnte sich der Neuzugang auf der Asien-Tour einen Vorteil erspielen. Brown scheint die taktischen Vorgaben im Bayern-Team schnell verinnerlicht zu haben. Bereicherung auf der linken Seite, vor allem offensiv.

Neue Optionen auf der linken Seite

Maycon Cardozo: Der 17-Jährige erinnert mit seiner Statur ein bisschen an Bixente Lizarazu: klein, kompakt, dynamisch. Als Linksaußen könnte der Brasilianer eine Alternative zu Luis Díaz werden. Das Trainerteam schätzt ihn. Gegen Aston Villa erneut sehr abgeklärt und robust in den Zweikämpfen.

Sieht aus wie Bischofs Zwilling: Tim Binder. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Tom Bischof: So etwas wie der Kapitän und Leitwolf der Vorbereitung in einem Team mit vielen Nachwuchskräften. Gab gegen Villa die schöne Flanken-Vorlage zum 1:0, ordnete das Spiel. Übrigens: Tim Binder (19), der wie Bischofs Zwilling aussieht, überzeugte ebenfalls auf der Tour.