Trotz Treffer von Bayerns Sorgenkind Marcel Sabitzer: Österreichs WM-Traum geplatzt

Bayerns Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer trifft für die österreichische Nationalmannschaft gegen Wales. Gebracht hat es aber nichts, durch die 1:2-Niederlage verspielte Österreich die letzte Chance auf ein WM-Ticket in Katar.

München – Im Trikot des FC Bayern wartet Sommerneuzugang Marcel Sabitzer noch auf seinen ersten Treffer, für Österreich durfte der 28-Jährige am Donnerstag wieder jubeln.

Doch auf dieses Tor hätte Sabitzer wohl gerne verzichtet und dafür weiter die Hoffnung auf eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Katar am Leben gehalten. Denn nach der 1:2-Pleite gegen Wales ist der WM-Traum Österreichs geplatzt. Die Alpenländer scheiterten im Play-off-Spiel vor allem an Gareth Bale: Der Waliser Ausnahmespieler, bei Real Madrid nur noch zweite Wahl, traf doppelt (25./51.). Besonders der direkte Freistoß in den Winkel zur Führung war sehenswert.

Marcel Sabitzer: Im ÖFB-Team eine feste Größe, beim FC Bayern nur Reservist

Sabitzer (64.) gelang durch einen abgefälschten Schuss aus rund 20 Metern nur noch der Anschluss. "Es ist schwer, Worte zu finden. Wir haben uns mehr vorgenommen, das tut sehr weh", sagte Sabitzers Teamkollege und Ex-Bayern-Spieler David Alaba nach der Partie.

Während Sabitzer bei den Österreichern eine feste Größe ist, wartet er beim FC Bayern noch auf seinen Durchbruch. Lediglich sechs Startelfeinsätze in der Bundesliga sowie einer in der Champions League – bei keiner Torbeteiligung – stehen bislang bei seinem neuen Verein zu Buche.

Zuletzt wurde gar über einen vorzeitigen Abschied Sabitzers spekuliert, nach Informationen von " " möchte sich der 28-Jährige aber wohl beim deutschen Rekordmeister durchsetzen und für mehr empfehlen. In der österreichischen Nationalmannschaft ist diese Chance nun erstmal vertan – zumindest bei der WM Ende des Jahres in Katar.