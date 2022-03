Matthias Ginter kündigt Entscheidung an - für den FC Bayern?

Geht er zum FC Bayern oder nicht? Nationalspieler Matthias Ginter will in den kommenden Wochen über seine Zukunft entscheiden.

München - Den Austausch mit Thomas Müller scheute Matthias Ginter bislang noch. Warum? "Da muss ich mir eine halbe Stunde Zeit nehmen, bis der fertig ist mit reden", scherzte der Nationalspieler am Mittwoch bei der DFB-Pressekonferenz über seinen Vorredner.

Dabei hätte Müller bestimmt auch für Ginter höchstinteressante Dinge zu erzählen, speziell von seinem Stammverein, dem FC Bayern. Denn dort wird der 28-Jährige schließlich als potenzieller Neuzugang für die neue Saison gehandelt.

Was den Abwehrspieler besonders interessant macht: Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus, somit kann er den Verein nach fünf Jahren ablösefrei verlassen.

Zukunftsentscheidung: Matthias Ginter holte sich Rat von Hansi Flick

"Dazu kann ich nicht viel sagen, weil es noch keine Entscheidung von mir gibt", sagte Ginter, als er auf das Interesse der Münchner an ihm angesprochen wurde: "Es wird noch zwei, drei, vier Wochen gehen, bis ich mich einhundertprozentig festgelegt habe." Der gelernte Innenverteidiger wollte also auf jeden Fall den Eindruck vermitteln, dass nur er alleine über seine sportliche Zukunft entscheiden wird.

Rat geholt hat er sich dabei aber bereits von Hansi Flick, der ja letzten Sommer vom FC Bayern zum DFB gewechselt war. Dessen Einschätzung ist ihm im WM-Jahr besonders wichtig. "Ich habe mit dem Bundestrainer gesprochen, wie er das sieht. Ich höre auch auf ihn", sagte Ginter, der am Samstag in Sinsheim gegen Israel zum 47. Mal für Deutschland auflaufen könnte. Ginter stellte aber nochmals klar: "Letzten Endes ist es meine Entscheidung."

"Es ist meine Entscheidung", sagt Ginter zu seiner Zukunft. © GES/Augenklick

Passt Matthias Ginter überhaupt zum FC Bayern?

Dem Vernehmen nach sollen aber auch nicht alle Bayern-Verantwortlichen komplett von einer Verpflichtung Ginters überzeugt sein. Der hatte nach seinem Wechsel 2014 vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund drei Jahre lang für den BVB gespielt - und sich dabei nie durchsetzen können.

"Matthias Ginter ist ein richtig guter Spieler, zuverlässig, solide. Er bringt schon viel mit auch von der Mentalität her", sagt Ex-Bayern-Kapitän Thomas Helmer der AZ: "Für mich ist er aber nicht der überragende Abwehrspieler und ich weiß nicht, ob er ein typischer Spieler für Bayern ist."

Ginters Ansprüche passen jedenfalls durchaus zum Rekordmeister. "Da ist schon bisschen was bei mir passiert, aber ich bin keiner, der sich darauf ausruht", sagte Ginter, der bei der WM 2014 und 2018 im Kader stand, allerdings ohne Einsatz blieb: "Ich will noch so viel wie möglich gewinnen, dazu gehören die großen Turniere - und die großen Vereinspokale." Bei Bayern und der Nationalelf hätte er dafür jedenfalls die besten Voraussetzungen...