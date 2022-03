Nach Muskelfaserriss: Bayern-Star Niklas Süle zurück im Lauftraining

Niklas Süle ist am Mittwoch nach überstandenem Muskelfaserriss auf den Platz zurückgekehrt und hat eine erste Laufeinheit absolviert. Nach der Länderspielpause dürfte der Innenverteidiger wieder zur Verfügung stehen.

München - Die Personalsituation beim FC Bayern entspannt sich weiter. Nachdem Alphonso Davies am Dienstag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert hat, kehrte am Mittwoch auch Niklas Süle auf den Trainingsplatz zurück.

Der Innenverteidiger hatte sich in der vergangenen Woche einen leichten Muskelfaserriss zugezogen und verpasste die Partie am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin (4:0). Zuvor hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits angekündigt, dass er nicht mit einem längeren Ausfall des Nationalspielers rechne.

FC Bayern: Niklas Süle kehrt rechtzeitig zu den entscheidenden Wochen zurück

Für die Münchner ist die Rückkehr Süles eine wichtige Nachricht, schließlich stehen die entscheidenden Wochen der Saison an. Nach der aktuellen Länderspielpause geht es für den Rekordmeister zunächst zum SC Freiburg, im April stehen außerdem die beiden Viertelfinalspiele gegen den FC Villarreal in der Champions League sowie das Topspiel gegen Borussia Dortmund an.