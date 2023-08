Thomas Tuchel baut sein Team um Harry Kane: Für den FC Bayern ist das ein Glücksfall

Maximilian Koch, der Chefreporter Sport der AZ, sieht im Kane-Coup einen Volltreffer für den FC Bayern – und ein wichtiges Signal an die eurpoäische Konkurrenz.

München - Was für ein Hin und Her – und was für eine Erleichterung an der Säbener Straße: Harry Kane ist der neue Mittelstürmer des FC Bayern, es wurde auch Zeit!

Das Warten und die Ungewissheit der vergangenen Tage dürften es freilich wert sein, denn Kane ist ein Volltreffer für die Münchner – sportlich gesehen und genauso für das Image des Klubs, der sich im Wettbewerb mit der steinreichen Premier League weiter exzellent hält. Bayern ist und bleibt ein europäischer Gigant. Daher durfte dieser Deal auch nicht scheitern.

Keine Frage des Preises: Der FC Bayern hat mit Harry Kane einen Coup gelandet

Wer sich so weit aus dem Fenster lehnt und öffentlich um einen Weltklassespieler wie Kane wirbt, muss ihn dann auch holen – da dürfen zehn oder 20 Millionen Euro nicht für ein Scheitern sorgen.

Trainer Thomas Tuchel, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und im Hintergrund die sehr wichtigen Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben mit Kane einen Coup gelandet, Geduld bewiesen und gezeigt, dass die neue Taskforce auch ohne Sportvorstand sehr gut funktioniert.

Trainer Thomas Tuchel baut den FC Bayern um: ein Glücksfall für den Verein

Was immer deutlicher wird: Tuchel ist gerade dabei, sich eine Mannschaft ganz nach seinen Vorstellungen zu bauen, er scheut auch keine harten Entscheidungen, bricht alte Hierarchien auf. Das ist für Bayern ein Glücksfall.

Der Coach drängt weiter auf die Verpflichtung eines Sechsers, der wohl anstelle von Joshua Kimmich den Takt vorgeben soll. Die Erneuerung des Bayern-Teams ist noch nicht abgeschlossen für diesen Sommer – mit Kane hat der Königstransfer nun endlich geklappt.