Teure FC-Bayern-Teenager: Das wurde aus den zehn kostspieligsten Jugendtransfers

Der Transfer von Sturm-Talent Mathys Tel zu Bayern ist fix. Mit maximal 28,5 Millionen Euro Ablöse ist der 17-Jährige wieder eine Wette in die Zukunft – bei seinen Vorgängern ist sie nicht immer aufgegangen.

München - Die Nummer mit Mathys Tel ist durch, der 17-jährige französische Junioren-Nationalspieler hat beim FC Bayern einen Fünfjahres-Vertrag bis 2027 unterschrieben, erhält die Rückennummer 39. Für das Sturmjuwel von Stade Rennes werden 20 Millionen Euro Ablöse sofort und mögliche Boni in Höhe von 8,5 Millionen fällig.

FC-Bayern-Neuzugang Tel will "alles geben"

"Der FC Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt. Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung und werde für diesen Klub alles geben", sagte Tel voller Vorfreude während Sportvorstand Hasan Salihamidzic glücklich zu Protokoll gab: "Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer." Der Kapitän der französischen U17-Europameister dieses Sommers soll behutsam aufgebaut werden.

Salihamidzic: "Mathys braucht jetzt natürlich Zeit, er braucht Einsätze und Rhythmus. Wir sind alle überzeugt, dass er eine große Karriere vor sich hat und unserer Mannschaft helfen wird."

Nicht alle Teenie-Transfers haben beim FC Bayern eingeschlagen

Wichtigste Aufgabe der Bayern: dass Tel nicht abhebt. Denn nicht alle Teenager-Transfer der Münchner waren erfolgreich. Von den zehn teuersten Einkäufen der U20-Spieler haben lediglich drei vollends eingeschlagen, an der Spitze sicher Alphonso Davies, ein 2018 in Europa nur Scouts und Experten bekannter MLS-Teenie. Fünf waren Flops, sprich Wetten auf die Zukunft, die aus den verschiedensten Gründen nicht funktioniert haben – siehe Liste.

Die AZ-Übersicht der Top 10 der Teenager-Transfers

Die Tops: Der Kanadier Davies (heute 21 Jahre alt) startete sofort durch zu einem Weltklasse-Linksverteidiger, der als Schienenspieler meist eher einen Linksaußen mit Zug zum Tor abgibt. "Phonzy" ist einer der schnellsten Profis Europas, wurde von Thomas Müller "Roadrunner" getauft. Sein Marktwert beträgt nun 70 Millionen Euro, lediglich Joshua Kimmich (80 Mio.) wird im aktuellen Kader von "transfermarkt.de" höher gelistet.

Alphonso Davies © IMAGO / ZUMA

Auch Kingsley Coman (26) entwickelte sich nach anfänglichen Akklimatisierungsschwierigkeiten (musste das schwere Erbe von Publikumsliebling Franck Ribéry antreten) zu einem der besten Flügelspieler der Welt, erzielte per Kopf das Goldene Tor im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris St.Germain. Der Franzose verlängerte seinen Vertrag bis 2027, reift zu einem Führungsspieler heran.

Kingsley Coman hat beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2027. © IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Ebenfalls top: Alexander Zickler (48/bis Ende letzter Saison Co-Trainer beim BVB). Kam als No-Name aus Sachsen zu Bayern, erzielte von 1993 bis 2005 satte 70 Tore - meist als Joker - in 308 Pflichtspielen für Bayern, gewann 2001 die Champions League.

Alexander Zickler in der Saison 2000/2001. © firo/Augenklick

Der Mittelprächtige: Roque Santa Cruz (40), immer noch in seiner Heimat Paraguay bei Klub Libertad Asunción aktiv, kam einst mit gewinnendem Lächeln und Gitarre im Gepäck aus Südamerika nach München. Stand stets im Schatten der Stürmer Giovane Elber und Claudio Pizarro, war oft verletzt - dafür musikalisch ein Hit mit den Sportfreunden Stiller ("Ich, Roque"). Seine Bilanz bis zum Abschied 2007: 51 Tore in 238 Spielen.

Der Mann, dem die Sportfreunde Stiller einen eigenen Song widmeten: Roque Santa Cruz © dpa

Die Flops: Dass diese Liste länger ist, liegt in der Natur der Sache - nicht jedes verpflichtete Talent schafft im Superstar-Profikader der Bayern den Durchbruch. Stichwort: Flausen im Kopf. Für so manche war der Wechsel zum Rekordmeister schon der Karriere-Höhepunkt. Siehe Sinan Kurt (26), aktuell ohne Vertrag, bis Juni 2021 beim FC Nitra in der Slowakei aktiv. Oder Mitchell Weiser (28), der bei Aufsteiger Werder Bremen seinen Platz gefunden hat. Sturmtalent Fiete Arp (22) wechselte diesen Sommer nach einem einzigen, 13-minütigen Profi-Einsatz bei Bayern und erfolgreicher Leihe fix zu Zweitligist Holstein Kiel.

Jann-Fiete Arp © imago images//Eibner

Der brasilianische Bankdrücker Breno (32/vereinslos, zuletzt bis Januar 2021 bei Vasco da Gama) wurde im Sommer 2012 wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Breno © imago images / Sven Simon

Und da war ja noch Hoffnungsträger Renato Sanches (24), Bayerns teuerster Teenie aller Zeiten. Kam als frisch gebackener Europameister 2016 mit Portugal nach München, schaffte nie den Durchbruch im Mittelfeld, wechselte 2019 für immerhin 20 Millionen Euro Ablöse nach Lille. Steht aktuell vor einem Transfer zum AC Mailand oder PSG - ob er dort top wird?