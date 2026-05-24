"Tendiere nicht zu ihm": DFB-Star sieht Pokalheld Kane nicht als Weltfußballerfavoriten

Der FC Bayern gewinnt durch einen Hattrick von Harry Kane den DFB-Pokal. Anschließend spricht der Torjäger über eine Verlängerung: "Wir lassen die Saison zu Ende gehen, vielleicht auch noch die Weltmeisterschaft."

Lediglich drei verschiedene Torschützen. Wenig – für eine gesamte DFB-Pokalsaison, für sechs Spiele. Okay, der FC Bayern kam auf satte 17 Treffer im Pokal, erzielt jedoch ausschließlich von Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane, dem magischen Dreieck der Neuzeit. Während die sonst so famosen Flügelstürmer beim 3:0-Erfolg der Bayern im Finale gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart leer ausgingen, krönte Kane seine fabelhafte Saison mit einem Dreierpack, einem lupenreinen Hattrick nach der Pause. Und erzielte seine Pokaltore acht, neun und zehn. In jeder Runde mindestens ein Treffer – dieses Kunststück gelang selbst dem Bomber der Nation, Gerd Müller, oder auch Robert Lewandowski nicht.

Kane gewinnt sein erstes Finale als Profi

Als der 32-jährige Kane im Rahmen der Siegerehrung vor der Haupttribüne des Berliner Olympiastadions am goldenen Pott vorbeiging, schaute er diesen an wie sonst nur Eheleute während der Trauung oder stolze Eltern ihre Kinder. Aus gutem Grund. Denn solch einen Pokal gibt es nach einem Finale, nach einem gewonnenen. Und dieses Gefühl kannte Harry Edward Kane, geboren 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk im Nordosten von London, im Profibereich nicht. Erst an diesem 23. Mai 2026 wurde die ewige Sehnsucht des Mittelstürmers gestillt.

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Zwar konnte Knipser Kane, kürzlich zum dritten Mal hintereinander als Bundesliga-Torschützenkönig ausgezeichnet, in seinen nun drei Jahren in München zwei Meisterschaften gewinnen. Aber vor diesem Pfingstsamstag noch kein einziges Finale. Gelegenheiten hatte er genug. Mit seinem Jugend- und Herzensverein Tottenham Hotspur verlor Kane die Endspiele der Champions League 2019 (0:2 gegen Liverpool) sowie des heimischen Ligapokals 2015 und 2021. Mit der englischen Nationalmannschaft unterlag er als deren Kapitän im Finale der EM 2021 (3:4 im Elfmeterschießen gegen Italien) und der EM 2024 (1:2 gegen Spanien – und das in Berlin). Ein Treffer aus dem Spiel gelang ihm dabei nie. Kann Kane keine Finals? Liegt auf ihm ein Endspiel-Fluch? Das ewige, lästige Raunen – vorbei und vergessen. Der Bann ist gebrochen, die Seele erlöst.

Ich habe mich so sehr auf dieses Finale gefreut, hatte so viel darüber gehört. Harry Kane

Goretzka: "Harry hat uns das Ding geholt"

"Ich habe mich so sehr auf dieses Finale gefreut, hatte so viel darüber gehört", meinte ein euphorisierter Kane, der den Pokal gar nicht mehr loslassen wollte. Nun weiß er: "Es ist so ein besonderes Spiel, so ein besonderes Gefühl." Er sei "einfach so stolz, es ist unglaublich." Mitspieler Leon Goretzka brachte es auf den Punkt: "Harry hat uns das Ding geholt." Auch die Gegenspieler verneigten sich: "Der Mann trifft, wie er will", so VfB-Torjäger Deniz Undav, Zweiter der Liga-Torschützenliste mit 19 Treffern, du darfst ihn nicht aus den Augen lassen, dann macht er die Dinger eiskalt."

Traf gegen den VfB Stuttgart dreifach: Stürmer Harry Kane. © IMAGO

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß meinte in einer Mischung aus Resignation und Bewunderung: "Es hat ja nicht nur drei Tore gemacht. Er hat auch noch in der 96. Minute hinten an der eigenen Box einen Spieler geblockt – da stand's schon 3:0. Das Gesamtpaket ist einfach nur Weltklasse, absolute Weltspitze. Er hat den Unterschied gemacht. Schwer zu glauben, was er da teilweise leistet." Als Tausendsassa, überall auf dem Platz zu finden. Kategorie unverkäuflich.

Kane kann sich Verlängerung beim FC Bayern vorstellen

Bayern-Patron Uli Hoeneß adelte Kane als besten Transfer, den der Klub je gemacht hat. Entsprechend will man Kane nicht hergeben. Die Bayern wollen den bis Juni 2027 laufenden Vertrag mit ihrer Tormaschine unbedingt verlängern, Gespräche laufen. Und Kane selbst? "Ich hier sehr glücklich", meinte er: "Wir haben eine der besten Mannschaften in Europa und einen super Trainer. Wir sind sehr ruhig in der Situation. Wir lassen die Saison zu Ende gehen, vielleicht auch noch die Weltmeisterschaft. Beide Seiten sind zufrieden miteinander. Es wird einer der letzten Verträge sein, die ich unterschreibe."

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Gibt es noch Superlative für diesen Kane? Nach seiner – rein zahlenmäßig – besten Saison seiner Karriere mit 61 (!) Toren in 51 FCB-Pflichtspielen? Mit den 36 Liga-Treffern hat er die Auszeichnung mit dem Goldenen Schuh als Europas bester Torjäger nahezu sicher. Und es wartet mehr Gold auf King Kane. Unter Trainer Thomas Tuchel strebt er mit England den WM-Titel an. Dann hätte er den Ballon d'Or, den goldenen Ball für den weltbesten Fußballer sicher. Wobei DFB-Star Undav Teamkollege Michael Olise als Favorit sieht: "Ich tendiere eher zu Olise. Ich meine, beide hätten es verdient, ich tendiere aber eher zu Olise."